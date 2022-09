Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los mensajes de apoyo en las redes sociales no tardaron en multiplicarse.

Miles de usuarios decidieron espontáneamente manifestarse en contra del hecho. Una de las imagenes más difundidas es un dibujo de la ilustradora Danna (@danna.chara) en la que se ve al expresidente Néstor Kirchner impidiendo con un abrazo el disparo a la Vicepresidenta.

"'Lo personal es político'. Estoy convencida de que esto fue lo que pasó ¡No puedo no dibujar, no ilustrar esto que me conmueve y atraviesa profundamente!", publicó la artista, junto a su dibujo.

Una de las primeras en replicarlo fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que acompañó la ilustración con un corazón. Rápidamente se multiplicó en distintos perfiles que también decidieron expresar su repudio al atentado.

Otra de las manifestaciones que se replicaron en redes sociales fue una imagen de la escarapela. Distintos diputados, funcionarios, dirigentes y ministros cambiaron su usuario en Twitter y Facebook por los colores de la bandera.

Entre los que se sumaron a la expresión de apoyo virtual están la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, la diputada Victoria Tolosa Paz, el ministro de Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.

Además, los funcionarios acompañaron su gesto con la convocatoria a la ciudadanía a expresarse en favor de la democracia este viernes al mediodía en la Plaza de Mayo.