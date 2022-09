Presidentes y expresidentes de América Latina pronunciaron su repudio frente al intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido este jueves a la noche en las inmediaciones de su domicilio.

Los presidentes de Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, México, Ecuador y Colombia mostraron su apoyo a la vicepresidenta. En esa misma línea, históricos dirigentes políticos y ex presidentes, como Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula Da Silva y Pepe Mujica expresaron su solidaridad con Fernández de Kirchner y con el pueblo argentino, frente a un evento que, según el presidente Alberto Fernández, es el hecho mas grave desde que se recuperó la democracia.

Presidentes con Cristina

El presidente venezolano, Nicolas Maduro repudió enérgicamente el episodio de este jueves y condeno el acto como un atentado a la paz. "Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción, que busca desestabilizar la paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo, compañera!", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

En Uruguay, el presidente de centro derecha, Luis Lacalle Pou se mencionó en contra del ataque violento de este jueves. "La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado", publicó este viernes a la mañana en sus redes.

Por su parte, el presidente derechista brasileño Jair Bolsonaro se lamentó por lo sucedido y recordó el atentado que sufrió en 2018. "Ya le mandé una notita. Lo lamento. Ahora, cuando yo recibí la cuchillada, hubo gente que lo celebró. Ya hubo gente que intentó responsabilizarme”, declaró a medios locales durante un acto de campaña en Río Grande do Sul. "El agresor no sabía usar armas. Si supiera, habría tenido éxito en su intento", agregó el líder de la ultraderecha brasileña, un firme defensor de la liberación de las armas en Brasil.

El presidente Chile, Gabriel Boric, también publicó en sus redes sociales su repudio frente al intento de asesinato de la vicepresidenta. “El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia”, tuiteó.

Luis Arce Catacora, mandatario de Bolivia, repudió enfáticamente lo sucedido en representación del pueblo plurinacional boliviano. “Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos todo nuestro apoyo a ella, a su familia, al gobierno y pueblo argentino. Todos con Cristina”, expresó en sus redes.

En esta misma línea, el mandatario conservador paraguayo, Mario Abdo Benítez, se solidarizó con la vicepresidenta Fernández de Kirchner. “Nos solidarizamos con la República Argentina ante el intento de asesinato sufrido por su vicepresidenta Cristina Fernández. Nos unimos a todas las voces que repudian la violencia y exigen justicia”, estableció el jefe de Estado paraguayo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su parte, expresó su enérgica condena al evento de este jueves en su rueda de prensa diaria y adjetivó el acto de milagroso porque no llegó a ser un magnicidio. “Antes que nada, quiero expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner. Fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso, porque está bien Cristina", remarcó AMLO.

Guillermo Lasso, jefe de Estado ecuatoriano por el partido político liberal y conservador Movimiento CREO, mostró su apoyo al gobierno de Alberto Fernández y condenó el intento de atentado. “Condeno los hechos registrados contra la vicepresidenta Cristina Fernández y envío la solidaridad del Ecuador al Gobierno argentino de Alberto Fernández. Creemos en la democracia y la paz. Rechazamos el odio y la violencia”, publicó en sus redes.

Gustavo Petro, el reciente presidente de Colombia, jactó el intento de magnicidio de este jueves como una práctica fascista. “El atentado a Cristina en Argentina, es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad”, publicó el mandatario en su Twitter, junto con una publicación del argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Los históricos también con Cristina

Nombres reconocidos e históricamente trascendentes como Pepe Mujica, Evo Morales, Dilma Rousseff y Lula Da Silva también mostraron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Mujica pidió que este episodio sirva para reflexionar y no solamente para horrorizarse, haciendo hincapié en el papel de los medios en la situación "Espero que este hecho desgraciado y afortunado, por pura casualidad, les sirva para reflexionar y fundamentalmente para que los medios de prensa, el periodismo, no abdique de sus visiones, de su forma de pensar, pero tenga una altura no ofensiva e hiriente como la que frecuentemente practica", dijo este viernes el exmandatario uruguayo y líder del Movimiento de Participación Popular, en la emisora de radio montevideana M24.

Evo Morales, ex jefe del Estado boliviano, se mostró duro con la derecha. “La derecha utiliza acciones criminales para tratar de proscribir a líderes comprometidos con sus pueblos. Si fallan con ataques de lawfare o guerra judicial-política, intentan el desprestigio en redes sociales, o la eliminación física como en el caso de la hermana CFK”, tuiteó Morales. “Repiten la misma receta que aplicaron contra nuestra democracia en 2019 y antes contra los hermanos Lula, Lugo y Zelaya. Son los últimos zarpazos de la derecha imperialista que aplica la persecución judicial, golpes y magnicidios por mantener una hegemonía que ha perdido”, agregó.

La ex vicepresidenta brasileña Dilma Rousseff también mostró su apoyo a la vice y la reconoció como una de las grandes lideres de América. “Cristina Kirchner es una de las más grandes líderes de nuestro continente. Representa la lucha por la democracia y contra la desigualdad. Las expresiones de aprecio que siempre recibe de la gente en las calles muestran cuánto la aman. ¡La violencia no puede ganar!” tuiteó la ex mandataria.

Lula Da Silva, candidato presidencial y expresidente brasileño, agradeció a Dios que la vicepresidenta haya salido ilesa y dijo que se merece el respeto de todos los demócratas del mundo. “Que el autor sufra todas las consecuencias legales. Esta violencia y odio político que algunos han alentado es una amenaza para la democracia en nuestra región. Los demócratas del mundo no tolerarán ninguna violencia en los desacuerdos políticos”, exclamó Lula, reclamando justicia.