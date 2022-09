Luego de calificar en sus redes el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner como una "pantomima", la legisladora Amalia Granata suavizó sus dichos, luego de conocer la intención del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe de pedir su remoción, y señaló que "si se esclarece el caso y es un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes".

"Seré prudente, pero para mí todo es muy dudoso. Si dicen que fue un atentado, saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto, puedo pensar lo que puse en Twitter", expresó la diputada en diálogo con Uno Santa Fe.



Y agregó: "Primero quiero aclarar que yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia, sino, por el contrario, creo que la violencia viene del otro lado. Si ustedes leen los comentario de mi tuit y ven el nivel de violencia que recibo diariamente por solo escribir lo que pienso es terrible".



Sesión especial para pedir la remoción

Tras las expresiones de Granata, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, anunció que los diputados del Partido Justicialista pedirán la "remoción de la cámara" de la legisladora.



En este sentido, la diputada aclaró que eso "no se puede hacer" e instó al legislador "a leer sobre lo que se puede hacer y lo que no dentro de la Cámara, ya que estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos".

"Me gustaría que antes de su preocupación por dichos, que no son ni de odio ni de incitación a la violencia, se preocupe por lo que está pasando en la provincia, donde hay chicos con hambre, gente que muere todos los días por delincuencia, inflación, desocupación y todo eso es por su gobierno", criticó.



El agresor "mediático"

"Se debe investigar lo sucedido y llegar a la verdad. Todo me parece muy oscuro, sospechoso. Ella tiene doble custodia y no hizo nada, siguió saludando como si nada. El señor que dicen que la apuntó con un arma es mediático porque sale por Crónica TV", precisó Granata al justificar su tuit del jueves por la noche.

Granata aclaró que "no le deseé la muerte a nadie ni incité a la violencia a nadie. Simplemente, dudo de un hecho que hoy está en la Justicia. Hasta que el hecho no se esclarezca, tengo mi pensamiento. Si me equivoco, pediré disculpas, si no, tendré razón".



Seguí leyendo: