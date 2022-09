Una mujer de 42 años, que estaba desaparecida desde ayer en la localidad mendocina de Malargüe, fue encontrada hoy muerta en un campo de esa zona, y los investigadores procuraban establecer las causas del deceso, informaron fuentes policiales y judiciales.



La mujer fue identificada como Romina Gyarmathy (42), quien era oriunda de la provincia de Buenos Aires y era buscada intensamente por su familia y autoridades policiales desde la tarde de este viernes cuando fue vista por última vez en la zona de El Infiernillo, en la localidad antes mencionada, a unos 300 kilómetros de la capital provincial, por la Ruta Nacional 40.



El cuerpo de la turista fue encontrada en el marco de un operativo que involucró un helicóptero tras la denuncia de averiguación de paradero que realizó ante la justicia el padre de la víctima.



Desde entonces fue buscada intensamente hasta entrada la noche de ayer y el rastrillaje se retomó hoy.



Las primeras pericias en el lugar indicaron que cerca del mediodía de ayer su padre conducía su camioneta por la ruta provincial 222 hasta que detuvo la marcha del vehículo por pedido de su hija para ir al "baño", por lo que ella se bajó y caminó uno metros hacia el interior del campo.



Luego la hija le comunicó al padre que tras hacer sus necesidades iba a realizar una caminata larga por el lugar, y desde entonces no supo nada más de ella por lo que el hombre decidió realizar la denuncia ante las autoridades a quienes les manifestó que su hija era una paciente psiquiátrica con medicación.



En este contexto, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y dieron aviso al personal de Bomberos y de Defensa Civil con el objetivo de realizar un rastrillaje conjunto en la zona y dar con la joven.



Asimismo, se solicitó la presencia del personal de Canes, además de la utilización de drones y el apoyo del helicóptero de la policía provincial y abarcar una zona más amplia de búsqueda.



Cerca del mediodía encontraron el cuerpo de la turista en el interior del campo por lo que se dio aviso al personal del Cuerpo Médico Forense (CMF) quienes trabajaron en el lugar para determinar la mecánica de la muerte de la mujer y si hay rastros de terceros.



Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la muerte de la turista, que hasta el momento se desconocen cómo fue, por lo que no descartan ninguna línea en la investigación a cargo de la Comisaria 24, y la fiscalía de Jurisdicción, Malargüe, Mendoza.