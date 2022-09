La cantautora Sandra Mihanovich habló sobre el aniversario número 40 del disco "Puerto Pollensa" y se expresó en contra del momento turbulento que estamos viviendo como sociedad. "Me da mucha tristeza que no podamos ponernos de acuerdo", lamentó.

En diálogo con AM750, la artista recordó la década del 80 en el país, una sociedad marcada por la Guerra de Malvinas, en el marco de los 40 años de “Puerto Pollensa”: "Lo que más marcó fue la Guerra de Malvinas, la desaparición de la música en inglés de las radios, lo que hizo es que todos tuviéramos que crear un espacio de difusión absolutamente inesperado y, además, trajo una búsqueda de nuestra identidad, de nuestra argentinidad".

En este sentido, rememoró la primera vez que esuchó la canción de Marilina Ross: "Cuando se la escuché cantar a Marilina en una reunión de amigos -en su primer intento de volver del exilio- me pegó en el medio del pecho", señaló.

"Fue un enorme éxito, y con los años se convirtió en un clásico", remarcó.

En tanto, reflexionó acerca de esa época, dónde voces como la suya se alzaron en contra de la dictadura y de la guerra, pero sobre todo, voces femeninas de la escena nacional: "Las canciones son lo más lindo para decir lo que uno siente. Yo no me propuse alzar la voz, era lo que teníamos que hacer, lo que nos salía del alma", sostuvo.



"Mucho tiempo viví mi vida en libertad y no creí necesario el feminismo, hasta que me cayó la ficha en Perú, dónde vi que los hombre tenían un trato muy peyorativo hacia las mujeres, muy grosero. entonces entendí que no hay otra que ser feminista, hay que tener una actitud de defender un espacio que es el que corresponde y no está dado", expresó.

Por otro lado, consultada al respecto del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Mihanovich lamentó que "no nos podamos poner de acuerdo". "Aparentemente todo contribuye a separarnos más en lugar de encontrarnos", dijo.

En este marco, afirmó que ella sigue "generando amor y no odio" con su música.

"Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo y creo que tenemos que sacarnos todos los miedos de encima y empezar a confiar un poco", concluyó.