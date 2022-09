Más de veinte horas de performances sonoras, con obras encargadas, estrenos y reelaboraciones; un taller de gran ensamble de improvisación colectiva; un karaoke atonal y una feria de discos y publicaciones varias sobre experimentación sonora y contracultura. Estas son algunas de las cosas que entre el viernes 9 y el domingo 11, harán “Ruido” en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). Ruido, justamente, se llama el Festival que durante tres días dará cuenta de algunos aspectos de la más reciente producción experimental sonora argentina, además de presentar destacados artistas de Uruguay, Chile y Francia.



Esta segunda edición de Ruido es una producción conjunta entre el CCK y el Centro de Arte Sonoro (CASo) del Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo de la Embajada de Francia, el Institut Français de Argentina, la Embajada de Chile en Argentina, el Centro Cultural Matta, Tsonami Arte Sonoro Chile, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la Embajada de Uruguay en Argentina, Amplify Digital Arts Initiative y el British Council. Las entradas gratuitas pueden reservarse desde el mediodía del martes en www.cck.gob.ar.

El lado nacional de la programación del Festival Ruido 2022, curada por Javier Areal Vélez y Florencia Curci, incluirá un concierto del histórico cuarteto experimental Reynols (viernes a las 20), una obra site-specific de Sol Rezza (domingo a las 15) y nuevas composiciones acústicas de El estrecho (sábado 18.30) y Gabriela Areal (viernes 17.30). Habrá además performances del luthier electrónico J.Crowe (sábado 17.45), la cantante Marax y el guitarrista Jorge Espinal (sábado a las 21) y el ruidista Pablo Reche (domingo a las 19). También se presentarán encargos de obras audiovisuales de artistas sonoros como ARO y QOA y el estreno de la primera ópera de YOTO.

Estarán además el dúo electrónico uruguayo CampoSanto (domingo a las 18) y un foco de artistas sonoros de Chile seleccionados junto al Festival Tsonami de Valparaíso, que incluirá instalaciones performáticas para objetos de Bárbara González (viernes a las 18), Fernando Godoy (sábado a las 17) y Rodrigo Araya (sábado a las 15).

Uno de los momentos salientes del Festival será el domingo a las 17, cuando por primera vez en Argentina se escuche en concierto la música de Éliane Radigue, una de las creadoras sonoras más radicales de los últimos 50 años. Frédéric Blondy será el intérprete de OCCAM XXV, para órgano solista, en el gran instrumento Klais del Auditorio Nacional. Compuesta en 2018, la obra forma parte de la serie gigante OCCAM Ocean, una exploración sobre los armónicos acústicos inspirada en los movimientos del agua que la compositora francesa comenzó en 2011. “La música de Radigue siempre se desarrolla por transmisión oral, en permanente discusión con los intérpretes a quienes está dedicada la obra”, explica a Página/12 Blondy, que trabajó con Radigue en el proceso creativo de OCCAM XXV. “Este trabajo se inició con una imagen propuesta por ella, que fue desapareciendo a medida que la música fluía, hasta quedar como una memoria. Se daba un intercambio permanente entre los sonidos que proponía y la forma en que Eliane los percibía y lo hacía evolucionar. Ella está muy atenta al más mínimo detalle y siempre elige el camino donde los fenómenos acústicos se desarrollan con mayor claridad y naturalidad”, continua Blondy.

Frédéric Blondy será el intérprete de OCCAM XXV (foto: gentileza Magouka)

El organista recuerda que el primer encuentro con Radigue para trabajar en esta obra fue en la iglesia Saint-Merry de París, una iglesia gótica de principios del siglo XVI. “Ella insistió en ver de cerca el órgano, observar cómo funciona y cómo se maneja, y con sus ochenta y ocho años --hoy tiene noventa-- subió los cien escalones angostos que dan acceso a la galería del órgano. Después se quedó en la nave de la iglesia y tomó notas mientras yo tocaba y me daba sus comentarios para estructurar la obra. El funcionamiento del órgano es muy parecido al del sintetizador modular con el que ella creó la mayor parte de su obra electrónica. En cierto modo se podría decir que este trabajo acústico es uno de los más cercanos al trabajo que hizo con la electrónica”, cuenta Blondy.

A la hora de definir OCCAM XXV, Blondy no tiene dudas: “Eliane escucha con extremo rigor y lo que más me impresiona es el grado de refinamiento y precisión al que llega. Por otro lado, su música tiene una dimensión espiritual muy fuerte, que con el órgano adquiere una dimensión particular. La amplitud del espectro sonoro del órgano es absolutamente única, especialmente en el registro bajo, que utiliza mucho. Esta música se percibe físicamente antes incluso de que se oiga y tocarla es siempre un viaje muy profundo para mí”, asegura Blondy, que el viernes a las 18 tendrá a su cargo el Taller de gran ensamble de improvisación.

Ruidos por encargo

También El espacio de un sonido, la obra de QOA encargada por el Festival, que se presentará el domingo a las 20.30, indaga el peso y la materialidad de lo que vibra. “Pienso la escucha como una herramienta para estar presentes, lo que nos permite la conversación con lo sutil”, explica la artista visual y sonora a Página/12. “En esta obra me interesó indagar esa demora, la percepción de las minúsculas variaciones sonoras, como si pudiéramos sentir la corriente atravesando y movilizando las partículas de aire. Qué pasa cuándo nos detenemos a sentir el movimiento fluctuante en nosotres y en lo que nos rodea; ese sentir vegetal, en el que el entorno nos afecta y nosotres afectamos nuestro entorno. Es esta idea de volver perceptible lo inaudible”, agrega. Un sintetizador y el arpa de un piano, --“que quedó de un piano de estudio destruido por la inundación de 2013 en Saavedra”--, son las herramientas que utilizará QOA en lo que define “una obra en proceso y mutación constante”.

Otro encargo del Festival Ruido es Lana de acero, de ARO, el concierto escénico-performático para percusionista, tambores procesados en tiempo real y luces led, que se podrá escuchar el viernes a las 16. “Yo trabajo los sets de percusión distribuidos en el escenario, con técnicas extendidas y procesamiento electrónico del sonido en tiempo real, a partir de la interacción con el dúo de artistas lumínicos Máquina y Robot y el artista sonoro Sebastián Verea, vamos creando distintas situaciones con el sonido, la luz y el espacio”, explica el compositor argentino nacido en Cuba. Alquiler, la ópera experimental de YOTO que se estrenará el domingo a las 16, se anuncia como otro momento importante del Festival que podrá escucharse en todo el mundo a través de Radio CASo (https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/info/radio-caso/