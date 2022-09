La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró que hubo graves fallas en la custodia de Cristina Kirchner en la previa del atentado que sufrió la vicepresidenta el jueves pasado. Para la exfuncionaria, se cometieron varias irregularidades antes de que Fernando Sabag Montiel —aparentemente acompañado por un grupo de personas— pudo acercarse a centímetros de la exmandataria y ponerle un arma, de la que, afortunadamente, no salieron los disparos, a centímetros de la cabeza. “Estaba totalmente expuesta”, dijo sobre CFK.



Tras esta denuncia, Caamaño pidió “revisar la custodia” de los funcionarios. “Después del fallido disparo ellos siguen en la calle. Eso a mí me pareció tremendo. Porque no hubo capacitación para la custodia”, explicó la exfiscal, que aclaró que durante su carrera contó con cinco años de custodia, primero por su trabajo investigando el homicidio de Mariano Ferreyra, y después por su rol en el Ministerio de Seguridad.

“Mi jefe de custodia fue el de Raúl Alfonsín y fue quién se tiró encima suyo cuando atentaron contra él. La gente estaba muy atenta siempre. A mí me hubiese gustado mandarlo a que les enseñe a hacer custodia. Nadie está mirando a la gente, todos están rodeando a Cristina. Este tipo podría no haber actuado solo y después que otra persona le dispare de otro lado. Ella estaba totalmente expuesta. Eso me parece tremendo”. se lamentó Caamaño.

Por otro lado, la exresponsable de la agencia de inteligencia aseguró que cuando estuvo a cargo de la AFI “Cristina Kirchner no salía a la calle”. “Nosotros terminamos con el espionaje ilegal. Sino, lo mismo que se hizo con el ARA San Juan habría que hacerlo en cada acto público. Sacarles fotos a todos e investigar a cada uno (de los que se manifiestan alrededor de la exmandataria)”, comentó.

Pero aclaró: “Eso no se hacía, salvo cuando había alguna sospecha. Lo hemos hecho. Pero no puntualmente acá. La expresidenta no salía a la calle a hablar. Lo hicimos con otros grupos que tenían connotaciones antidemocráticas. Extranjeros que llegaban, supuestamente, siendo afines al terrorismo. Durante mi gestión, y esto continúa, no hemos hecho espionaje interno”.

La cadena de custodia del celular de Sabag Montiel

Por otra parte, Caamaño se refirió a la polémica derivada de la violación de la cadena de custodia del teléfono del detenido por el atentado a Cristina Kirchner. "El dispositivo para abrir el teléfono es una valija, es raro que no lo hayan podido analizar, tiene que ser un teléfono demasiado sofisticado. Esto abona la hipótesis de que no es un 'loquito suelto'", indicó la exinterventora de la AFI.



En este contexto, puntualizó que el dispositivo utilizado para peritar los celulares "va mejorando" con actualizaciones permanentes. "Se supone que se pueden abrir, es una máquina extraordinaria que recupera e imprime hasta lo borrado: fotos, mensajes, agenda telefónia, calendario". "¿Cómo es que el teléfono llegó en un sobre abierto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria?", se preguntó la exfiscal federal.

La hipótesis del atentado en grupo

En las últimas horas, el juzgado de María Eugenia Capuchetti comenzó a evaluar la hipótesis de que Fernando Sabag no actuó solo, sino como parte del grupito que lo rodeaba. Por eso detuvo a Brenda Uliarte, la novia de Sabag, que además convivía con él. De acuerdo a la información que surge de las cámaras de seguridad, el jueves a la noche también ella estuvo en la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, Juncal y Uruguay.

Mientras estuvo en libertad, la joven tuvo una aparición televisiva donde negó cualquier relación con el atentado, aseguró que no sabía que en la casa donde convivía con Sabag había una caja con balas escondida y hasta desmintió ser su novia. Además, en un vivo por sus redes sociales, pocas horas antes de ser detenida, dio a conocer sus ideas políticas y pidió el repudio contra cualquier hecho de corrupción y, citando a Javier Milei, afirmó que la pistola que Sabag utilizó en el ataque "era de agua".