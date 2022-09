El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, destacó una vez más el nivel del delantero argentino Julián Álvarez y comparó la presión que tienen los jugadores en la Argentina con los de Inglaterra.

A horas del debut por Champions League ante el Sevilla de España, el entrenador español habló de cómo se preparan sus dirigidos para este enfrentamiento, al tiempo que se refirió una vez más al nivel del flamante goleador y de su adaptación al fútbol inglés.

"Es un jugador excepcional. Creo que estos jugadores que vienen de River Plate, donde tienen la obligación de ganar, de ganar y de ganar... Ya están educados en lo que es la presión", analizó Guardiola

Y agregó: "Acá hay presión, pero no sé si hay más en Manchester o en Argentina, no he estado, pero sé que hay mucha presión, tanto en Boca como en River".

No es la primera vez que el director técnico reparte elogios para el joven atacante argentino. Tras el doblete de Álvarez ante el Nottingham Forest, Guardiola señaló: "Estamos encantados con Julián. Todo el mundo habla de Erling (Haaland) y nos encanta, pero Julián es un jugador excepcional. Es muy humilde, siempre positivo, en cada entrenamiento lo da todo y me gusta ese tipo de jugadores".

En el último encuentro de la liga local, ante Aston Villa, Álvarez no sumó minutos, por lo que espera tener su oportunidad este martes o el próximo sábado, cuando su equipo reciba a Tottenham por una nueva fecha de la Premier League.

La Champions League, el gran deseo del City

El equipo ciudadano debutará este martes 6 de septiembre en la nueva edición de la Champions League, trofeo que aún no ha podido sumar a sus vitrinas.

El partido inicial será frente al Sevilla español, que cuenta con varios jugadores argentinos entre sus filas. El partido se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 16 hora argentina.

El City y el equipo andaluz comparten el grupo G junto al Borussia Dortmund alemán y el Copenhague de Dinamarca.

En la última edición de la competición, el equipo de Josep Guardiola cayó eliminado ante el campeón, el Real Madrid, en semifinales, en una serie que se le escapó en los últimos minutos.