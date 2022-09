No Te Va Gustar finalizará el próximo 15 y 16 de octubre con una doble fecha en el Hipódromo de Palermo la “Gira Luz”, donde presentan su decimosexto disco. En su paso por los estudios de AM750, además de repasar la historia de algunas canciones y conversar sobre la forma de composición de la banda, el cantante Emiliano Brancciari destacó que tienen una “alegría enorme de sentirse tan queridos” en el país.

“Cuando empezamos, en la mitad de los 90' en Montevideo el panorama era totalmente diferente. No teníamos referencias a las que seguir para vivir de la música, por lo menos en nuestro género. Hubo que inventar ese camino. Ahora ya estuvimos en 22 países. Aún ahora nos pasa que vamos a lugar y no nos conoce mucha gente. Estuvimos en Berlín, que hace años no íbamos, y dimos un show muy chico. Muy distinto a lo que vamos a hacer ahora en el Hipódromo”, dijo el frontman de NTVG.





Tras esta introducción, Brancciari aseguró que tienen “una alegría enorme de sentirnos tan queridos” en Argentina. “Hicimos una gira por todo el país y nos falta únicamente la Ciudad de Buenos Aires”, dijo, al tiempo que aseguró —adelantando lo que se puede venir en la próximo doble fecha— que hay éxitos, como “Clara” que el público siempre pide y que “no puede faltar en el repertorio”.

Al ser consultados por la forma de componer, los músicos explicaron que en muchos casos expusieron con videos cómo es la “cocina” de las canciones. “A nosotros como público nos gusta ver cómo se hacen las cosas. Cuando algo te interesa, querés ver cómo se llega al producto final. Entonces, abrir las puertas de nuestra intimidad nos parece interesante”, explicaron.

Frente a la pregunta de Víctor Hugo Morales por el contenido político de algunas canciones, Brancciari contestó: “A nosotros nos sale así, decir lo que nos parece, nuestra manera subjetiva de ver el mundo. Hablamos no solo de lo que le pasa a uno, sino de lo que nos pasa como sociedad, lo que nos indigna, lo que nos gustaría que cambie. Después cada uno decidirá si está de acuerdo o no”.

En tanto, sobre el largo recorrido que tienen como banda, destacaron que les tocó compartir el momento musical con referentes como lo son “Jaime Ross, Ruben Rada, Fernando Cabrera, Jorge Drexler y Charly García, entre otros. “Hemos compartido arte con maestros que no tienen que ver con la música, como Eduardo Galeano y Mario Benedetti, que participaron en obras nuestras. Y esas cosas no se borran”, agregaron.