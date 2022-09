Uno de los momentos más recordados de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue el cameo que hizo la Reina Isabel II en un sketch junto a Daniel Craig, el actor que encarnó a James Bond en las últimas películas del icónico personaje.

Durante el acto inicial del evento, y poco antes de la entrada de la monarca al Estadio Olímpico de la capital inglesa, se emitió un video en el que, en su tramo final, involucró a dos dobles de riesgo disfrazados de la Reina y James Bond, quienes se lanzaron al estadio en paracaídas desde un helicóptero. Minutos después, la verdadera Reina llegó al Palco Real con el mismo vestido que el paracaidista que la interpretó.



Cuál fue la condición de la Reina Isabell II para aparecer junto a James Bond

Convencer a Isabell II de realizar ese acto sorpresivo fue más fácil de lo que a priori se pudiera pensar. Una de las estilistas más cercanas a la Reina, Angela Kelly, publicó poco después un libro en donde reveló algunos detalles de la reunión previa que mantuvieron el director del video, el reconocido Danny Boyle, con el secretario privado de la Reina.

“Cuando escuché el plan de Danny (Boyle), le pedí que me diera cinco minutos para preguntarle a la Reina qué le parecía. No tenía ningún sentido esperar con algo así: si ella decía que no, había que pensar en otra cosa", explicó en una entrevista Kelly.

Sorprendentemente, a Isabel II le encantó la propuesta, pero la haría a cambio de una sola condición: ella tenía que tener algo de diálogo en la escena. "Exigió decir algo porque, después de todo, James Bond venía a rescatarla", amplió Kelly.

La monarca, fanática del personaje creado por el novelista Ian Fleming, quería "saludar" a James Bond, por lo cual le propusieron dos opciones para su línea de diálogo: "Buenas tardes, James"; o "Buenas tardes, Sr. Bond". La reina escogió la segunda porque es la que tradicionalmente aparece en las películas.



La anécdota con Daniel Craig

Este año, Daniel Craig estuvo presente en el programa The Late Show con Stephen Colbert. El presentador le preguntó cómo era la Reina en privado, y el actor que interpretó al 007 en los últimos años no dudó en contestar: "Muy divertida".

“Le gusta hacer chistes, e hizo uno sobre mí. Íbamos a tomarnos unas fotos y ella dijo: '¡Oh, no, este es el que no sonríe!' Bastante justo, debo decir”, recordó Craig.



Además, también explicó que jugó durante un buen rato con los corgis de la reina, los perros que llevan décadas acompañándola y que también aparecieron durante el sketch. "Estuve tirado por el suelo con ellos la mayor parte del tiempo. Creo que tienen sus propios mayordomos. Son muy amigables”, aseguró.



Craig, británico y comandante honorario de la Marina Real, fue nombrado a principios de año como miembro de la Orden de San Miguel y de San Jorge, una distinción que precisamente el propio Bond también posee en las películas.