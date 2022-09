Catamarca busca instituir al 18 de junio de cada año como Día Provincial de Visibilización y Concientización sobre Travesticidios y Transfemicidios. Ese día de 2018, se dictó sentencia al asesino de la activista por los derechos humanos Amancay Diana Sacayán. Se trató de fallo histórico, en el que por primera vez un tribunal reconoce la figura de travesticidio. Ayer, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley, iniciativa de la diputada Adriana Díaz (PI).

Díaz explicó a Catamarca/12 que el proyecto se hizo con el objetivo de sensibilizar a las instituciones públicas, gobernantes y dirigentes políticos, y a la sociedad, sobre la histórica y extrema violencia que sufre diariamente el colectivo de trans y travesti.

En sus fundamentos, la legisladora destacó la lucha de Sacayán, quien fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género y del Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires (ley que lleva su nombre), y que “cambió radicalmente la vida de muchas personas trans ampliando sus derechos”.

“Diana no pudo siquiera ver su conquista plasmada en un boletín oficial ya que su vida fue arrebatada por un asesino transodiante a la edad de tan sólo 39 años", resaltó la diputada.

"Quiero resaltar, que este fallo histórico no hubiese sido posible sin los constantes reclamos de justicia no sólo de Diana, sino por todos los casos de mujeres trans y travestis asesinadas y que todavía se encuentran sin hallar culpables ni condena”, dijo.

En este contexto, la legisladora se refirió a las estadísticas y mencionó las encuestas realizadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la FALGTB muestran que, en el segundo semestre de 2019, el 95% de las lesiones al derecho a la vida por razones de orientación sexual o identidad de género fueron perpetradas específicamente contra mujeres trans y travestis. “Es decir, que de toda la comunidad LGBTIQ, es exclusivamente entre las mujeres trans y travestis en donde encontramos la tasa más alta de víctimas de asesinato por razones de orientación sexual o identidad de género”, remarcó.

Durante 2020, se cometieron más de 65 crímenes de odio en el país. En 2021, la cifra se elevó a 120. En lo que va de 2022, ya son 59 las mujeres y varones trans asesinados. El 55 por ciento de éstos crímenes se cometieron en la vía pública.

“El sólo hecho de vivenciar sus identidades de manera diferente a lo establecido por los estereotipos, posiciona a este colectivo en una situación de extrema vulnerabilidad”, aclaró.

En Catamarca se cometieron más de media docena de crímenes de odio que actualmente siguen impunes: Ángel Ferreti, Miguel Ángel Rivero, Víctor Cayetano Escalante, Daniel Ramírez Hidalgo, Eugenio Antonio Aybar y Carlos Eduardo Castillo, son algunos de ellos.

En Argentina, la Ley 26.791 aprobada el 14 de noviembre de 2012 introduce modificaciones al artículo 80 del Código Penal. De esta manera incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual de las personas, la identidad de género o su expresión.

Por último Díaz señaló: “La comunidad trans y travesti se encuentra atravesada por violencias sistemáticas, y la necesidad de poner en agenda a los crímenes de odio, como así también visibilizar y concientizar sobre las implicancias de los diferentes tipos de violencia que constituyen los travesticidios y transfemicidios. Esto debe hacerse de manera integral, y agrego que es desde los medios de comunicación y desde las escuelas principalmente que esto debe empezar a realizarse”.

Asociaciones

Como coordinadora en Catamarca de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Yoko Ortíz, resaltó que desde 2008, que iniciaron el trabajo en la provincia: “nos encontramos con dos casos de transfemicidios como el de Maria Rivero y Casandra Aybar que hasta el día de hoy no tuvimos respuestas”.

“Seguimos trabajando y pedimos específicamente a la Justicia y al Ministerio de Seguridad de la provincia que no queden impunes estos dos casos. Exigimos y pedimos al Estado que no mire para otro lado. A nivel nacional se sigue trabajando, tenemos todavía una persona trans que aún no se sabe nada de su desaparición que es Tehuel”, señaló.

En cuanto al proyecto, explicó que la asociación lo apoya “porque entendemos que es justamente para que se visibilice y se concientice esta temática. Es un avance para nosotras que se pueda visibilizar y concientizar y que se haya elegido justo este día”, concluyó.