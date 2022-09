Desde mediados de año, el Concejo Deliberante inició un proceso de consultas a distintos sectores, tanto de la política como de la sociedad civil, para avanzar en una reforma de la Carta Orgánica Municipal.

En su primera convocatoria, fue invitada la Intendenta Municipal, Bettina Romero, quien no asistió al encuentro pero sí estuvo representada por funcionarios de su gabinete como por ejemplo por el Procurador, Ramiro Angulo.

En diálogo con Salta/12, Angulo recordó que "nos invitaron prácticamente sin decirnos en qué consistía y cuál era la idea de reforma, y cuando llegamos era para escuchar la opinión de ellos porque no nos pidieron que llevemos algo armado”.

Asimismo, consideró que es necesario un trabajo mucho más profundo en el cual se debata ampliamente, y se busque realmente hacer un trabajo que mejore la calidad institucional, dado que con las características del actual engranaje municipal "se generan muchas rispideces entre las distintas instituciones y organismos que conforman el gobierno de la ciudad”.

“No me parece que sea un tema que haya que tratarlo con la liviandad con que lo sacaron, más aún en un momento en el que estamos entrando a la campaña electoral, porque se anunció que las elecciones son en abril del año que viene. Entonces no hay tiempo tampoco para hacer un amplio debate de lo que se quiere reformar, ni tampoco nos enviaron un proyecto de reforma como para estudiarlo”, cuestionó.

A pesar de las críticas, Angulo sí considera necesaria una reforma en la Carta, fundamentalmente en lo que hace a demarcar tajantemente cuál es el rol del ejecutivo y del legislativo.

Además, opinó que "el Tribunal de Cuentas, me parece que es un órgano que está perimido y creo que habría que aggiornarlo porque actualmente el control se hace posterior y no de manera concomitante con la acción de gobierno, y si lo tenés como oposición, no podés gobernar”.

Antecedentes

La Carta Orgánica Municipal tiene vigencia desde 1988, y en el 2011 tuvo un trabajo de reforma en el Concejo Deliberante.

Aquel año, la por entonces concejala Socorro Villamayor, presentó la ordenanza 14.280, la cual fue aprobada por unanimidad, donde se solicitaba la incorporación de derechos y la necesidad de la participación ciudadana, la transparencia en el ejercicio de la administración y el fortalecimiento de los organismos de control municipal.

Ante este medio, la actual diputada provincial recordó que se buscó incorporar instituciones fundamentales que den lugar a la transparencia, control y participación ciudadana, donde se consideraba prioritario la creación, por ejemplo, de las audiencias públicas participativas de los vecinos en las tomas de decisiones.

"En cuanto a la transparencia, se planteaba la posibilidad de continuar con el Tribunal de Cuentas, que considero que tiene su razón de existir porque sanciona a la administración en casos de incumplimiento”, opinó, aunque rememoró que también se estableció la chance de modificar dicho organismo y avanzar hacia un sistema como tiene la Provincia donde existe la Sindicatura o la Auditoría General.

Por otro lado, indicó que el cargo de Defensor del Pueblo está instituido por ordenanza y no está establecido en la Carta Orgánica por lo que "no tiene legitimación procesal, lo que hace que hoy no pueda intervenir en juicios en representación de los intereses de un vecino de la Capital".

Otro ejemplo similar que citó fue el de la Oficina Anticorrupción que fue aprobada por ordenanza pero no está en la Carta Orgánica Municipal, organismo que consideró trascendente de que esté creada de manera permanente por su importancia "en el control respecto de hechos o ilícitos posibles de corrupción".

Por último, Socorro Villamayor se refirió a la necesidad de crear un Ente Regulador de Servicios Públicos municipal, dado "la Municipalidad tiene servicios propios que no son dados por la provincia, como pasa con los cementerios, por ejemplo, y que es algo que se viene discutiendo con la posibilidad de que se cree un crematorio municipal”.

Nueva figura

En 2014, el por entonces intendente capitalino Miguel Isa, decretó la declaración de necesidad de reformar la Carta Municipal dispuesta por la ordenanza Nº 14.280, para lo cual se creó una comisión consultiva.

Uno de los integrantes de aquella comisión fue César Álvarez, quien ocupó la presidencia del Concejo Deliberante hasta comienzos de la década pasada.

Ante el pedido de una opinión sobre una hipotética reforma de la Carta Orgánica, comentó que “en esta Salta conservadora, el municipio sirve solamente para levantar la basura, cuando se debería aplicar una visión más social respecto a las obligaciones y habilidades que tiene”.

Allí, recordó una propuesta suya que en aquel entonces dio mucho que hablar: “fue un error del Ejecutivo Municipal no haber puesto en consideración la posibilidad de instaurar la figura del viceintendente, porque simplemente le quita una de las maniobras que más desgasta como es la elección del presidente del Concejo Deliberante”.

“Aunque no nos guste decirlo, muchos de los presidentes no son del mismo partido del intendente y después tienen que cumplir accesoriamente la función de intendente y se paraliza la gestión”, agregó.

Convencido de la necesidad de que se avance en una reforma de la Carta después de 34 años, Álvarez dijo que "el Concejo Deliberante tiene que dar su opinión porque es un tema de la ciudad y el municipio es un poder, entonces desde esa magnitud hay que avanzar en una carta ágil y actualizada”.