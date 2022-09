Desde Nueva York

En la previa al discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente habló ante la comunidad de New School, la universidad ubicada en el barrio de Greenwich en Nueva York donde diez años atrás disertó Néstor Kirchner como titular de la Unasur. El presidente hizo foco en la posición de América Latina en un mundo desigual y en la oportunidad del país para abastecer de energía y alimentos a partir de la guerra. Mencionó la posibilidad de considerar al litio como un recurso estratégico y, tal como viene repitiendo en cada aparición durante la gira presidencial, repudió nuevamente el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.



Con un foco similar al que tendrá esta tarde ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Alberto Fernández habló ante poco más de cien personas en la universidad The New School, en el mismo salón donde diez años atrás habló Néstor Kirchner como representante de la Unesco. "Es emocionante saber que aquí estuvo Nestor, que ha sido para mi una persona central en mi pensamiento y formación política", aseguró el presidente a inicios de la disertación. También pasaron por esa institución dirigentes como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el canciller Santiago Cafiero y ex ministros como Carlos Tomada o Jorge Taiana.

Titulada "Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana", la charla invitaba a la comunidad abierta de la universidad a reflexionar sobre el rol de América Latina en el mundo post pandemia. En un discurso que duró 22 minutos previo a las preguntas, el presidente comenzó hablando sobre el mundo que dejó la pandemia: "El mundo en el que vivimos es otro, pero no cambió en su estructura sino que dejó al descubierto las debilidades y las miserias del sistema injusto en el que vivimos, las carencias y las debilidades estructurales de ese mundo".

Es la tercera vez que el presidente habla públicamente en su gira neoyorquina. Naturalmente, manifiesta en todas su preocupación por la escalada de violencia y los discursos de odio: "El odio, la violencia, los nuevos fascismos. Lo que pasó con Cristina (Fernández de Kirchner) hace pocos días es producto del avance de las derechas recalcitrantes". Y aclaró que "no hay problemas con las derechas democráticas pero no debe haber lugar para las derechas que promueven el odio. Lo mismo con las izquierdas extremas. La violencia no puede tener cabida en el mundo que tenemos".

Mencionó en dos momentos su charla con Kristalina Georgieva: "ayer hablando con Kristalina Georgieva le dije que la pobreza no está solo en los países más pobres”, dijo el Jefe de Estado remarcando que Argentina está calificada como un país de renta media “al que no le prestan atención porque no es ni rico ni pobre”. En este sentido, repitió los pedidos históricos ante el FMI: integrar al país al Fondo de Resiliencia y reevaluar la política de sobretasas.

Litio, recurso estratégico

Otro capítulo importante de su disertación, que solo tres de las cien personas en la sala escuchaban en inglés, fue dedicada a Vaca Muerta y la capacidad que tiene el país para abastecer de energía al resto del mundo: "Es una oportunidad para Argentina, pero seriamos unos miserables si nos alegramos con esto", sentenció. "Argentina desarrolló mucho las energías renovables, tenemos muchos recursos para poder hacerlo. Y contamos con la segunda reserva de gas para aportar también con una energía de transición hasta poder instalar las renovables".

"El secreto de América Latina es que el litio no se exporte sin ser tratado ni convertido en baterías. Tenemos una empresa de YPF, la petrolera estatal, que se llama YTEC que empezó a desarrollar las baterías", aseguró el Presidente cuando le preguntaron sobre el recurso estratégico que abunda en el norte de Argentina: "Nos enteramos que en Formosa también apareció litio, y no sabíamos que tenía", aseguró.

Fernández aseguró que debe considerar al Litio como recurso estratégico : "En Bolivia el litio esta en manos del Estado. En Chile acaba de ser dispuesto como recurso estratégico. Creo que en Argentina debemos considerarlo como un recurso estratégico, dejando a salvo que en Argentina es un recurso de las provincias. Debemos hacerlo porque el mundo esta demandando litio y lo va a hacer durante muchos años".