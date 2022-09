#SessionConAmor Entran en el estudio, graban y se van. Ecko se hundió en luces azuladas en la sesión Otro de esos días | Vevo Ctrl. El proyecto Smoking Paradise compartió a modo de despedida su Sesión MDM x Flai. Y el cantautor Nico Cércola registró Folk bonaerense en los estudios La Terraza, de Luján.

#AltaTemporada Si tenemos series, tenemos todo. Una de las más impactantes invasiones extraterrestres de la literatura, la novela de HG Wells, tiene su adaptación en War of the Worlds, la serie que ya va ppor su tercera temporada en OnDirecTV. Además, el 21/9 hay miércoles de estrenos para la miniserie policial argentina Pez gordo, sobre el hallazgo de un cargamento de porro en aguas chaqueño-correntinas (UN3); y para El repatriado, historia de frontera sobre un boxeador yanqui-mexicano (Star+).

#GolDeVisitante Looking for jodita? El bielorruso Dmytri Molosh, el neerlandés Kasper Koman y el colombiano Kamilo Sanclemente animarán el festival de electrónica al aire libre Habitat, el 8/10 en Old Skull Park, Pilar. Además, las leyendas británicas The Mission oscurecerán Vorterix el 4/11; y los íconos del indie escocés Belle and Sebastian llegarán el 5/12 al Complejo Art Media.



#DeCatálogo Mariano Hachezeta entregó el disco Niño Mariano, viaje de songwriter alienado, electrónico y texturado, con participaciones de Villa Diamante y DJ Campeón. El dúo Valdes soltó su álbum Una vez más, aventura indie melódica, con CA7RIEL como invitado especial y película acompañando el lanzamiento. Chechi de Marcos soltó su primer álbum, Cecilia, con invitados como Conociendo Rusia, Esmeralda Escalante, Rayos Láser o Feli Colina. También hay material nuevo de Negro (Todo quemándose, EP intimista de solista en situación de viola y sofá), de Noconocidos (Juego, debut con entusiasta presentación pop-rocker de guitarras relucientes) y del power trío de pibas Escorpia (El sello, EP inicial con pulso pop, funk y rockero y producción de Gaspar Benegas).



#HacelaSimple ¿Canciones a sola firma? Ya re fue eso. Simona se juntó con Six Sex para perrear fuerte en Lento; Alan Gómez y Callejero Fino se encimaron para la Mission 10; Rodrigo Soler y Gabriel Ventura Guli se abrazaron en Cuando el invierno duela; Silvina Moreno y la mexicana Ximena Sariñana se subieron a Pedestal; La Maurette hizo una vaquita con el rapero Jaff para Pago el error; David Nahon invitó a Dani Umpi a darse un Capricho; Marina Wil soltó dueto con Fito Páez en su tema En tu habitación; Pato Lange le pasó la viola a Gonzalo Aloras en You Can Be the One; y Lucía Tacchetti y Margarita Quebrada le entraron juntas a Solos.



#CualquieraPuedeGooglear Clic con flash: la feria de fotografía Pinta BAphoto combinará presencialidad y propuestas virtuales, del 21 al 25/9 en Casa Basavilbaso. Clic de solo lectura: el universo es una caótica convivencia de objetos que se diferencian entre sí por sus nombres en La forma del cielo, primer libro de cuentos de la poeta marplatense Paula Fernández Vega, que editó Letra Sudaca. Clic robótico: Gundam Evolution, el primer shooter de la franquicia a cargo de Bandai Namco, está basado en combates 6v6 con trajes móviles y llega a PC este miércoles 21/9, con un showdown el sábado 24/9 con 12 streamers.



