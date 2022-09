La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró este miércoles estar “indignada” con la investigación que llevan a cabo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo por el atentado del pasado 1º de septiembre contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, cuestionó el borrado de pruebas elementales.

Caamaño consideró que desde el primer día la causa debió haber sido catalogada como un atentado y no como una “tentativa de homicidio”. “Esto es una organización. En ningún momento se trató de un loquito suelto. Incluso cuando se creía que había actuado solo. Era un lobo solitario, no un loquito. Tenía un grupo de pertenencia. No es una tentativa de homicidio, es un acto terrorista”, explicó.

La también exfiscal explicó que incluso cuando no se conocía que el autor material del ataque, Fernando Sabag Montiel, tenía un grupo que lo avalaba, “uno no podía hablar de loco suelto”. “Ahora sabemos que atrás hay una banda terrorista que actuó en contra de la vicepresidenta. Tenemos que ir hacia todos lo que la componen. Y no detenerlos uno a uno”, dijo, apuntando a la actitud de la jueza Capuchetti.

La velocidad en la detención es, para Caamaño, un dato central. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo a favor con el que contaron los presuntos autores intelectuales del atentado: “Estoy indignada con esta investigación. Si esto se consideraba desde el primer día un grupo terrorista se podría detener a todos e investigarlos de punta a punta. Tenés toda la información”.

“Parece que a propósito hicieron todas las cosas mal. Allanan la casa y no la dejan fajada. Y vuelven a los dos días. ¿A qué vuelven? ¿No la habían allanado ya? Había un vecino que entraba y salía. Muchas veces, ante un hecho más natural como una persona mayor que muere en su casa, se le pone una consigna en la puerta. Acá estamos hablando de la vicepresidenta y no pasa nada”, lamentó entre quejas.

Finalmente, catalogó como un “chiste” la investigación judicial del intento de magnicidio: “Se considera esto una banda de locos sueltos que quisieron hacer una tentativa de homicidio hacia Cristina. Creo que habría que haberlo catalogado desde el primer momento como un acto terrorista. La señora de la limpieza del matrimonio asesinado en Vicente López estuvo once días detenida hasta que se descubrió que era el hijo. Acá se trata de la vicepresidenta y los van deteniendo uno a uno”.

Seguí leyendo