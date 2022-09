Meloni y el miedo por la vulneración de derechos

Desde el aborto hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo, los defensores de los derechos civiles en Italia temen un revés con la probable victoria en las elecciones legislativas del domingo del bloque ultraderechista de Meloni, defensora de la familia tradicional.

Giorgia Meloni, de 45 años, bajo el lema "Dios, Patria y Familia", podría convertirse en la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno con el partido posfascista FdI, según las encuestas. "Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; no a la inmigración masiva, sí al trabajo para nuestros ciudadanos; no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos; no a los burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla", resumió entre los aplausos en un evento del partido español de extrema derecha, Vox.

Un tema que ha sido de los más discutidos de la campaña electoral es el aborto y la posibilidad de que se dificulten las condiciones para acceder a ello, ya que Meloni afirmó que quería ofrecer una opción a las mujeres que dudaban en abortar. "No tocaremos la ley del aborto, sólo quiero que las mujeres sepan que hay otras opciones", dijo la candidata. La del acceso al aborto ley fue aprobada en 1978 y que permite a las mujeres abortar gratuitamente en hospitales.



Emma Bonino, líder del partido “Más Europa”, dice que es probable que Meloni mantenga su palabra y no criminalice el aborto, aunque teme que se introduzcan medidas que terminen por dificultar la obtención de pastillas abortivas o encontrar ginecólogos dispuestos a realizar el aborto. "Hay regiones enteras donde todos los ginecólogos son objetores de conciencia y se niegan a practicar el aborto”, recordó Bonino, citando la región de Las Marcas, gobernada por el partido de Meloni.

Los seguidores de Meloni la ven como un símbolo de la emancipación de la mujer: una madre soltera, fuerte y segura. Bajo la bandera de la familia propone importantes ayudas directas y exenciones fiscales a las familias, aunque se mostró en desacuerdo con el derecho a la adopción de menores por parte de las parejas homosexuales, propuesto por todos los partidos de izquierda.