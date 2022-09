Desesperado porque el equipo no está funcionando, el Muñeco Gallardo le preguntó a Cacho Martínez, su mecánico de confianza, que le revise el equipo de River para ver si obtenía alguna solución, desde su mirada profesional. Mientras terminaban de ver juntos un video del último partido que perdió con Talleres, pudo escucharse este sorprendente diálogo:



--¿Y Cacho, encontraste al equipo?

--Me di cuenta porqué ya no es la máquina de ganar que era. Falla el motor, ante todo. Pero también hay problemitas defensivos. Se nota que tuviste que hacer unos cambios porque el equipo no arrancaba, sobre todo en el partido con Boca. Según creo eso es porque falla la distribución de juego, ese zaguero que pusiste ahí está oxidado, no puede correr, así nunca te va a arrancar, yo que vos haría un cambio urgente. Ahí en la zona media falla el fusible que pusiste para neutralizar los ataques rivales. Y entonces el eje medio del equipo que es el que soporta el contraataque, no tiene otra que ceder terreno. Para empezar yo haría alineación y balanceo del mediocampo. Hay que corregir el desgaste de los defensores para imprimirles más amplitud y profundidad….y yo también cambiaría el carrilero. Aunque esa es una pieza que no se consigue por separado, hay que cambiar la línea de volantes completa…

--Bueno, tampoco es que no funcionan, es cierto que ya no contamos con el motor Ponzio, pero bueno… compramos algunos buenos repuestos.

--Fijate ese giro de más que hace el volante, ahí veo que la parte izquierda de la defensa es la que sufre un mayor desgaste … fíjate cómo cada vez que el 6 rota de izquierda a derecha pierde precisión y agresividad ¿No notás que a la media hora del partido el equipo aminora la marcha?

--Sí, puede ser, a veces…

--Eso es porque el suplente que entró en el partido con Boca falla, tendrías que hacerle una rectificación al volumen de juego. Y yo también cambiaría la defensa entera por otra completamente nueva porque por más vueltas que le des, va a desacoplar casi siempre …hay un par de zagueros brasileños buenísimos, salen un dineral, pero te los recomiendo…también hay alternativos, de industria nacional, son más fáciles de conseguir.

--No podemos comprar nada, ya cerró el mercado de pases. Tenemos algunos repuestos sin uso, guardados en el banco.

--Vos hacé lo que quieras. Yo te señalo dónde está la falla. Después no esperes una recuperación de pelota rápida. Contra Talleres fallaron. No funcan, como quien dice. Para darle volumen de juego y para que se vea estético tendrías que dar más precisión en la estructura defensiva, contrarrestar el ataque rival cerrando los carriles interiores, incorporar una estrategia más clara y hacerle un cambio de mentalidad ganadora a cada pieza del equipo.

--No creo que sea para tanto.

--Yo si querés te lo hago. Y te hago un buen precio. Entre los materiales y la mano de obra te voy a tener que cobrar unos 350 mil pesitos. Más caro te salió haber cometido esos errores el partido pasado. Eso sí, me lo vas a tener que dejar en el taller hasta mañana…

--¿A todo el equipo?

--Sí, claro…así laburo tranquilo, reviso también la línea de volantes… además pensá que tengo que desmantelar y reparar cada pieza de la defensa, calibrar a un par de volantes y afinar la puntería de los delanteros, hay bocha de laburo para hacer ahí. Pero eso sí, vas a ver que el miércoles los tenés de nuevo entrenando y el domingo meten goleada.

--No, gracias por tu mirada, pero no.

--Hacé lo que quieras pero si no logran recomponerse frente a Patronato, lo revisamos de nuevo. ¿Dale, campeón?