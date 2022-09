A casi 16 años de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que se sancionó con el objetivo de afianzar la información sobre la salud sexual y reproductiva, aún son muchas las dudas y el desconocimiento entre jóvenes y adultos. En el Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora cada 26 de septiembre, especialistas en ginecología responden las preguntas más frecuentes que reciben en sus consultorios acerca de los más de 10 métodos anticonceptivos disponibles en Argentina para evitar el embarazo. Las pastillas anticonceptivas, los implantes subdérmicos, el anillo vaginal y el dispositivo intrauterino (DIU), son algunos de ellos.



¿Cómo elegir un método anticonceptivo? ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿Reducen el deseo sexual? ¿Van a modificar mi peso?, están entre las dudas más usuales, las cuales fueron respondidas a GO Noticias por tres ginecólogas que, además de atender en sus consultorios, concientizan e informan sobre reproducción y sexualidad en sus redes sociales: Gladys Fernández (@dra.gladysfernandez), jefa de la Sección de Endocrinología Ginecológica y Climaterio del Hospital de Clínicas; Mercedes Fiuza, creadora y directora de Casa Sora (@casa_sora); y Vilma Rosciszewski (@ginecoyvos), quien derriba mitos en Instagram con videos descontracturados.

El Día Mundial de la Anticoncepción se conmemora cada 26 de septiembre desde 2007, por iniciativa de la Sociedad Española de Contracepción, con el objetivo de mejorar el conocimiento de la amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles para evitar embarazos no planificados, y las consecuencias que implica.

1. ¿Cómo elegir un método anticonceptivo?

La pregunta más frecuente en los consultorios de ginecología es qué método anticonceptivo elegir entre los disponibles. “El método anticonceptivo ideal es el que la paciente elija usar de acuerdo a sus preferencias y luego de que un profesional le haya explicado todas las opciones disponibles, con sus riesgos y beneficios”, indicó Fernández.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, para una adecuada elección autónoma, el usuario debe saber ocho datos acerca del método: cómo funciona; cuál es su eficacia; cuál es el uso correcto; cuáles son los efectos secundarios comunes y qué puede hacerse ante su aparición; cuáles son sus riesgos y beneficios; cuáles son los signos, síntomas o situaciones de alarma que requieran una nueva consulta; cuáles son las posibilidades de retorno a la fertilidad después de la interrupción del método; e informarse acerca de cómo protegerse de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

2. ¿Cuáles son los efectos adversos de los métodos anticonceptivos?

Los efectos adversos dependen tanto del método anticonceptivo como de la reacción de la usuaria, explicó Fiuza, ginecóloga y obstetra

En cuanto a los métodos anticonceptivos, los hay con hormonas y sin hormonas. Los que tienen hormonas—como las pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos inyectables, algunos DIU, el anillo vaginal, los implantes subdérmicos y parches anticonceptivos— pueden traer efectos adversos como sequedad vaginal, migrañas, edema generalizado y sensación de pesadez en las piernas. No obstante, la doctora aclaró que “no todos los efectos están presentes en todas las personas, algunas usuarias tienen más o menos sensibilidad al consumo externo de hormonas”.

A su vez, Fiuza remarcó que otros efectos tienen que ver con la vía de administración. “Una inyección, un implante subdérmico o un parche anticonceptivo pueden llegar a generar una reacción en el sitio. Un DIU puede llegar a generar cambios en el sangrado y menstruaciones más dolorosas, dependiendo de la reacción del organismo de la usuaria”, dijo.

Sobre los métodos anticonceptivos sin hormonas —como el preservativo y el DIU de cobre— aseguró que los efectos también van a tener que ver con la adaptación. “Un preservativo puede llegar a generar alergia a alguien alérgico al látex, aunque es algo que no le pasa a todas las personas. Lo mismo pasa con el resto de los métodos, dependen de la respuesta de cada usuaria”, explicó.

3. ¿Los métodos anticonceptivos reducen el deseo sexual?

Otra duda frecuente, que las especialistas reciben en su mayoría a través de las redes sociales, es si los métodos anticonceptivos con hormonas reducen el deseo sexual. Hay estudios que afirman esta hipótesis y otros que la niegan.

Al respecto, Rosciszewski consideró que “si bien es verdad que algunas pacientes notan un cambio en su deseo sexual, éste no depende de un solo factor”. También mencionó que hay usuarias que notan sequedad vaginal como efecto adverso, algo que “podría derivar en dolor en las relaciones sexuales, lo que hace que disminuya el deseo de tenerlas”.

4. ¿Las pastillas anticonceptivas producen aumento de peso?

Las usuarias también suelen consultar si la toma de pastillas anticonceptivas pueden impactar en el peso corporal. “”, indicóRosciszewski. También destacó que “el aumento de peso tiene muchísimas variables, entre ellas la forma de alimentación y la actividad física”.

No obstante, aclaró que el único método anticonceptivo con el que puede llegar a verse modificado el peso es el implante subdérmico. “Esto no significa que va a variar el peso en todas las usuarias que lo utilicen, pero está descrito como uno de sus posibles efectos adversos”, explicó.

5. ¿Qué hago si me olvidé de tomar una pastilla anticonceptiva?

Olvidar tomar una pastilla anticonceptiva es un error común, según las especialistas. Por lo tanto, explicaron qué hacer dependiendo las horas transcurridas desde el olvido, y la semana del ciclo:

Si pasaron menos de 12 horas del horario habitual de la toma , “la usuaria debe tomar el comprimido en ese momento y no es necesario tomar otras medidas, ya que no hay riesgo de embarazo”, dijo Fernández.

, “la usuaria debe tomar el comprimido en ese momento y no es necesario tomar otras medidas, ya que no hay riesgo de embarazo”, dijo Fernández. Si pasaron más de 12 horas del horario habitual de la toma, se está dentro de la primera o segunda semana de la caja , se debe tomar la pastilla olvidada inmediatamente, aunque esto implique tomar dos pastillas juntas, y cuidarse estrictamente con preservativo durante los próximos siete días.

, se debe tomar la pastilla olvidada inmediatamente, aunque esto implique tomar dos pastillas juntas, y cuidarse estrictamente con preservativo durante los próximos siete días. Si pasaron más de 12 horas y el usuario está en la tercera semana de la caja, se recomienda tomar la pastilla olvidada, continuar con los comprimidos activos, evitar las pastillas de placebo, y seguir inmediatamente con la próxima caja.



6. ¿Tengo que descansar de las pastillas anticonceptivas?

Otra de las inquietudes frecuentes en los consultorios es si el cuerpo necesita cada cierto tiempo un descanso de la toma de las pastillas anticonceptivas. Lo cierto es que no está demostrado que el descanso de la píldora sea beneficioso para la salud, señaló Fernández. “Es más, los estudios indican que realizar un descanso aumenta el riesgo de embarazo, por lo que no es conveniente”, agregó. También descartó que el uso prolongado de la píldora afecte la fertilidad. “Es un mito”, aseguró.

7. ¿Es normal tener sangrado mientras se toman las pastillas anticonceptivas?

El sangrado intermenstrual es el ques se produce en días diferentes a los del período menstrual. Tener este tipo de sangrado mientras se toma la pastilla anticonceptiva es

“Las pastillas son cada vez más suaves y, al tener menor cantidad de hormonas, hay más riesgo de que se produzcan pérdidas en medio de la toma. Esto no es solamente normal, sino que no disminuye la efectividad del método”, precisó Fernández

8. ¿Vomitar reduce la efectividad de las pastillas anticonceptivas?

Tener un episodio de vómito puede generar que la absorción de la pastilla anticonceptiva sea incompleta, perdiendo totalmente su efecto o disminuyendo su eficacia.



Si el vómito es dentro de las cuatro horas posteriores a la toma de la píldora activa, la usuaria debe tomar otra pastilla lo antes posible y luego continuar con la toma diaria. En este caso, la caja se va a terminar un día antes de lo previsto, por lo que la próxima debe iniciarse también un día antes, indicó Rosciszewski.

9. Si tomo pastillas anticonceptivas, ¿tengo que usar preservativo?

Todos los métodos anticonceptivos sirven para evitar el embarazo. Pero el preservativo es el único método que además de evitar un embarazo sirve para, además, prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Por lo tanto, tanto con las pastillas como con otros métodos, se recomienda la doble protección: combinar el preservativo con el otro método. “Lo ideal sería que cualquier método anticonceptivo sea combinado con el uso de preservativo”, indicó Fernández.

10. ¿La pastilla del día después es abortiva?, ¿conlleva riesgos para la salud?

La Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), más conocida como “la pastilla del día después”, no es abortiva, sino que retrasa la ovulación para evitar la unión entre el óvulo y el espermatozoide. En el caso de que ya se hayan unido, el embarazo continúa sin ningún daño para el embrión.

Tomar la pastilla del día después no conlleva riesgos en la salud, indicó la Dra. Fiuza. “Es un mito que produzca toxicidad o infertilidad”, aseguró. No obstante, aclaró que se trata “de un método de emergencia, y que siempre se recomiendan métodos seguros y de uso prolongado o controlado”.

11. ¿Las mujeres que no han tenido hijos pueden colocarse un DIU?

El hecho de no tener hijos fue considerado durante años una contraindicación para usar DIU, puesto que se creía que la condición de no haber tenido hijos aumentaba los riesgos de perforación uterina, expulsión o infección pelviana. Sin embargo, varias investigaciones recientes han demostrado que quienes no han tenido hijos no tienen más riesgo de alguna de estas complicaciones que las que han tenido.



El método anticonceptivo DIU puede ser utilizado por la mayoría de las personas con capacidad de gestar, incluso por adolescentes, aunque las jóvenes de 14 a 19 años pueden tener más posibilidades de expulsarlo porque su útero es más pequeño, sin que esto represente una contraindicación para su uso, indica el Ministerio de Salud de la Nación.

Cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles en Argentina

En Argentina, hay diferentes métodos anticonceptivos disponibles. Según el Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran entre las opciones: preservativos, pastillas combinadas, pastillas de una sola hormona, anticonceptivos inyectables, dispositivo intrauterino (DIU), anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), ligadura tubaria, implantes subdérmicos, parches anticonceptivos, anillo vaginal y vasectomía.

Preservativos : es el más conocido. Se trata de una funda de látex finita, elástica y lubricada que debe utilizarse durante toda la relación sexual. Se coloca en el pene cuando está erecto y se desenrolla hasta su base. Se debe apretar la punta del preservativo antes de desenrollarlo para que no quede aire, porque si queda puede romperse. Es un método de barrera que sirve tanto para prevenir embarazos como para evitar las ITS.





Pastillas combinadas: son las que contienen dos hormonas: estrógeno y progesterona. Si se toman todos los días en el mismo horario, resultan muy efectivas para prevenir embarazos porque impiden la ovulación. En general, vienen en cajas de 21 pastillas, las cuales se toman por 21 días seguidos, se descansa siete días y luego se empieza otra caja. También se presentan en cajas de 28 pastillas. En este caso, se toman todos los días hasta terminar la caja y sin pausa se empieza una nueva.



Pastillas de una sola hormona : son las que tienen un sólo tipo de hormona, el progestágeno. Actúan modificando el moco del cuello uterino, lo que dificulta que suban los espermatozoides. Se toma una pastilla cada día a la misma hora. Al terminar una caja, se empieza otra al día siguiente. En general no se presenta el sangrado todos los meses.





Anticonceptivos inyectables : algunos se aplican una vez al mes y otros cada tres meses. Para que sea efectivo, se debe aplicar siempre en la misma fecha. Por ejemplo, en el caso mensual, se debería aplicar todos los días 4 de cada mes. Si es trimestral, la misma fecha cada tres meses: 4 de enero, 4 de abril, 4 de julio, etc.





Dispositivo intrauterino (DIU): se trata de un pequeño objeto de plástico que es colocado por un profesional de la salud dentro de la cavidad uterina. Es efectivo durante cinco o diez años, según el modelo, y puede ser retirado en cualquier momento que se desee. Es importante hacer controles periódicos y recordar la fecha de colocación y de retiro.



Actualmente, hay dos tipos de DIU disponibles: Dispositivo intrauterino con cobre (DIU Cu), que es más barato y el más utilizado; y Dispositivo intrauterino con progestágeno (DIU LNG). Mientras que el DIU Cu evita que los espermatozoides asciendan al útero, el DIU LNG libera una sustancia hormonal en forma constante.

Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE): se utiliza después de una relación sexual sin protección, es decir, si no se usó otro método anticonceptivo o falló el que se estaba usando. Es la última opción para prevenir un embarazo. Es más efectiva cuanto antes se tome, especialmente dentro de las primeras 12 horas. Se puede tomar hasta cinco días después, pero disminuye su efectividad.



Ligadura tubaria : es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía en las trompas uterinas. Es para quienes deciden no quedar embarazadas o ya tuvieron hijos y no quieren tener más.





Implantes subdérmicos : contiene una o más varillas pequeñas, finitas y flexibles que se colocan en el brazo, debajo de la piel, con anestesia local. Liberan una hormona, progestágeno, en forma contínua que inhibe la ovulación. Una vez colocado brinda protección entre tres y cinco años, dependiendo del dispositivo.





Parches anticonceptivos : es un plástico pequeño, delgado, cuadrado y flexible que se usa adherido a la piel. Se coloca uno nuevo cada semana durante tres semanas, seguido de una cuarta semana de descanso en la que no se utiliza.





Anillo vaginal: es un anillo flexible y transparente. Una vez inserto en la vagina, se mantiene colocado tres semanas. En la cuarta semana se lo retira, y la usuaria tendrá el sangrado menstrual. Ese anillo se descarta y al término de siete días libres debe insertarse otro nuevo.