En el primer semestre del 2022, se comprobó un aumento de enfermedades respiratorias virales en niñes, según un estudio del Hospital Italiano, que adjudicó el incremento a "la alta circulación de varios virus en simultáneo y la falta de anticuerpos de niños y niñas para estos agentes debido al aislamiento por la pandemia".

El estudio, denominado "Vigilancia de virus respiratorios y evaluación de la utilidad de un método de diagnóstico sindrómico rápido (Panel Respiratorio FilmArray) en pacientes internados pediátricos de 2 hospitales de 3 Nivel", fue realizado con muestras tomadas entre el 1 de enero y el 30 de junio en pacientes residentes de la Ciudad de Buenos Aires, zona Sur y Norte de la Provincia de Buenos Aires y San Justo.

El 94,3 por ciento de las 456 muestras analizadas para técnicas de cuadros respiratorios dieron positivas para algún virus, “un porcentaje de positividad en cuadros virales respiratorios que no hemos tenido nunca antes”, advirtió la titular del área de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano y miembro del comité de infecciones de SADI, Analía de Cristófano. Habitualmente, indicó la especialista, el porcentaje de positividad es menor y ronda “en un 60 o 70 por ciento".

"El virus más frecuentemente aislado fue el rhinovirus, en un 44,1 por ciento” de los casos, detalló el estudio, en referencia al agente habitualmente responsable del resfriado común. Los síntomas incluyen: faringitis, rinitis, congestión nasal, estornudos y tos, algunas veces puede presentar mialgia, fatiga, malestar general, cefalea, debilidad muscular o pérdida del apetito.

Con un 17,97 por ciento de incidencia, le siguió el virus sincicial respiratorio (VSR), el causante más habitual de infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en bebés y en niños y niñas pequeñas. En tanto, el metapneumovirus con un 18 por ciento y un 16,5 por ciento, le siguieron respectivamente.

Cristófano aseguró que los datos son coincidentes con los informados por especialistas de los hospitales pediátricos Garrahan, Gutiérrez y Pedro de Elizalde, que, en un encuentro reciente de especialistas, consignaron un incremento pronunciado en casos respiratorios virales.

"Los niños y niñas no han generado anticuerpos específicos a estos agentes porque no se expusieron por un gran tiempo a la gran variedad de virus, que circulan todos los años al no tener escuela de forma presencial; hablamos de cuadros virales que producen tos, catarro, dolor de panza, diarrea", explicó Cristófano. Además, alertó, "hay muchos más virus circulando a la vez, que no es lo usual".

Otra cuestión que influyó en el aumento de cuadros virales pediátricos simultáneos es que "niños de 4 o 5 años que podrían haber estado expuesto a estos microorganismos a los 3 años, cuando iniciaron el jardín, no lo estuvieron, y eso suma más población pediátrica expuesta a la vez", continuó explicando la infectologa.

La media de edad de los pacientes del estudio fue de casi 3 años y el 54% de ellos eran varones. Mientras que el promedio de internación fue de 4 días.

"Solo el 5 por ciento de los resultados fueron positivos para SARS-Cov-2, a diferencia de los dos años previos en los que fue el virus predominante y sólo en un 4 por ciento se rescató Influenza A", subrayó el estudio.

Analizando los antecedentes de los pacientes, el 46,5 por ciento presentaba enfermedad de base, un 9,85 por ciento cardiovascular, 7,64 por ciento respiratoria crónica, 7 por ciento hematooncológica, 5,2 por ciento trasplante de órgano sólido y, 4 por ciento hepatopatías.

El 67,8 por ciento tenía antecedentes de episodios previos y el 72 por ciento de los pacientes requirió oxígeno suplementario, en tanto, el 25 por ciento precisó cuidados intensivos.

A su vez, el 74 por ciento de los episodios se presentaron como infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) mientras que el 22 por ciento, evidenció catarro de vías aéreas superiores (CVAS).