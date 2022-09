El seleccionado saudí de fútbol, rival de la Argentina por el grupo C del Mundial de Qatar 2022, empató sin goles ante Estados Unidos en un partido amistoso. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio de La Condomina, de la ciudad española de Murcia.



Arabia Saudita sumó su segunda igualdad consecutiva en materia de amistosos, como preparación para la próxima Copa del Mundo, luego del 0-0 ante Ecuador, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, el pasado viernes, también en Murcia.



El equipo saudí no marcó goles en los cuatro amistosos que jugó hasta el momento. El 5 de junio cayó 1-0 ante Colombia y cuatro días después volvió a perder ante Venezuela, por el mismo marcador.



El seleccionado dirigido por el francés Hervé Renard tendrá tres amistosos más antes del debut mundialista ante la Argentina: Albania (26 de octubre); Honduras (30 de octubre); y Croacia (16 de noviembre).



Arabia Saudita, número 53 del ránking FIFA, integra el grupo C del Mundial de Qatar 2022 junto con la Argentina, México y Polonia. Su primer partido será ante el seleccionado albiceleste, el martes 22 de noviembre, en el estadio Lusail.

Nations League

Por su parte, España logró una agónica clasificación a las semifinales de la Nations League de la UEFA, al vencer de visitante y sobre el final a Portugal, 1 a 0, en partido de la sexta y última fecha del grupo 2 de la zona A de la fase inicial.



El único gol del encuentro, jugado en el Estadio Municipal de Braga, fue obra de Álvaro Morata a los 43m del segundo tiempo.



Con la victoria, España llegó a los 11 puntos y le arrebató el primer lugar del grupo a Portugal, que terminó segundo con 10 y en el que fue titular Cristiano Ronaldo.



España se sumó a Croacia, Italia y Países Bajos, que ya habían sacado boleto para las semifinales del torneo.



El "Final Four" se llevará a cabo recién a mediados del año que viene, con cruces y sedes a confirmar: la fase inicial de la Nations League esta vez se adelantó por el Mundial de Qatar.