Con un "alerta justicia", la Multisectorial contra la Violencia Institucional y la familia de Jonatan Herrera, el joven asesinado en 2015 mientras lavaba su auto, reclaman a la Cámara Penal que dé a conocer la "nueva sentencia" contra el policía acusado por el crimen. El planteo tiene que ver con que ya se cumplieron "más de 90 días" de la audiencia de Cámara de junio pasado, donde Fiscalía y querellas solicitaron pena de prisión perpetua por homicidio doloso para el agente Ramiro Rosales, tras un fallo de la Corte provincial que anuló la condena a seis años y medio por homicidio culposo. "Familiares y amigues de Jonatan estamos esperando la resolución judicial. Desde el 4 de enero de 2015 -fecha del crimen- estamos esperando justicia", plantearon. Esta semana presentarán un pedido de pronto despacho.

Jonatan, de 23 años, fue baleado aquel domingo de enero cuando estaba lavando el auto en la puerta de su casa de barrio Tablada. Efectivos del Comando Radioeléctrico perseguían a un ladrón -por un hecho de robo cometido a pocas cuadras- y agentes de la Policía de Acción Táctica bajaron de un colectivo para intervenir. Ramiro Rosales, según indicó la Fiscalía en la audiencia, "bajó empuñando el arma y disparó 11 veces contra Jonatan", que "no representaba ningún peligro", ya que era ajeno a la situación.

Rosales fue condenado en un fallo que para la familia y las organizaciones resultó "bochornoso", ya que la pena fue por el delito de homicidio culposo (no intencional). Ese fallo fue revisado por la Corte provincial, el año pasado, y resultó anulado, por lo que ordenó que volviera a la Cámara Penal para una nueva sentencia.

En la previa de la audiencia de junio, desde la Multisectorial remarcaron que "no se trató de un homicidio culposo. No fue un accidente, Rosales decidió disparar. Necesitamos una sentencia a la altura de las circunstancias que repare algo del daño inconmensurable que el asesinato de Jonatan generó para su familia, amigues y la comunidad", expresaron.

En la nueva instancia, Fiscalía y querellantes pidieron que sea condenado a prisión perpetua (por homicidio calificado por uso de arma y por abuso funcional en su calidad de funcionario policial) el expolicía de Acción Táctica, ya que recordaron que la resolución del máximo tribunal provincial apuntó a que debe juzgarse bajo los parámetros del homicidio doloso. En subsidio, pidieron que la pena sea de 25 años (por homicidio simple, agravado por uso de arma).

"El tribunal compuesto por Carolina Hernández, Gabriela Sansó y José Luis Mascali tenía 20 días de plazo para notificar una nueva sentencia y aún no hay novedades", plantearon desde la Multisectorial. Por su parte, Julieta Riquelme, hermana del joven y referente de la Multisectorial, agregó: "Hay un plazo que no se está cumpliendo, nos ponen en un lugar constante de revictimización. Hay cuestiones del orden de lo emocional para nosotres que venimos luchando por una condena acorde y ejemplar", dijo.

"Se vuelve agotador y genera tristeza. No venimos de ayer, ni de hace 90 días, sino que se van a cumplir 8 años y todavía estamos a la espera de una sentencia que marque un precedente, que sea un antes y un después, aunque claramente estas prácticas por parte de la policía parecen aumentar", lamentó; y recordó casos recientes como el de Maximiliano Lucero, por cuyo crimen hay una agente policial imputada.

"Hay un colectivo atrás, familiares que vienen acompañando, otras víctimas, gran parte de la sociedad que está a la espera de lo que va a suceder. Pienso en que por suerte yo tengo herramientas para activar estas cosas, pero qué pasa con las personas que no las tienen y pasan por estas mismas situaciones. Hay muchas cosas por las que hemos pasado a lo largo de esta causa, y no es de ahora, no es solamente esto, pero sí es urgente activar las herramientas para visibilizar estas cuestiones".

Desde la Multisectorial, iniciaron una campaña en redes sociales con referentes y militantes que plantean por qué es importante que haya justicia. "Vamos a seguir dando pelea", aseguraron. Y de algo están segures: "Joni es semilla para construir justicia".