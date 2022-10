Esta semana diputados de los partidos provinciales de Río Negro y Misiones presentarán un proyecto para eliminar las PASO en la Cámara de Diputados. Cuentan para eso con el apoyo de varios gobernadores que impulsan la idea enérgicamente y que los llamaron para decirles que los acompañan. La oposición, mientras tanto, mira la situación con nerviosismo porque, en un posible escenario de eliminación de las primarias, ellos serían los principales perjudicados y hasta amenazan con no votar el Presupuesto si la ley sale. Sin embargo, nada es tan claro. Hay sectores de la oposición en las provincias que apoyarían la iniciativa y otros dentro del Frente de Todos, como los diputados del Movimiento Evita, que confirmaron a este diario que, en caso de avanzar, votarán en contra. El presidente Alberto Fernández, en tanto, no se declaró al respecto, pero quienes conversaron con él sobre el tema sostienen que "no está convencido" de querer la suspensión. En su entorno tratan de evadir el asunto, dicen que "por más que se quiera, no dan los votos en el Congreso", y que "al Presidente le gusta el debate".

Los gobernadores oficialistas, principales impulsores de la eliminación, están en una situación compleja. La mayoría de ellos pensaba adelantar las elecciones para los meses de marzo o abril con la expectativa de que la economía levantara. La realidad es que, más allá del trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, eso no ocurrió hasta el momento. Por ese motivo podrían atrasarlas para que eso sea beneficioso para el Frente de Todos por el arrastre de votos territoriales en la elección nacional. En ese sentido, es una posibilidad que las junten, así lo plantearon en la Rosada pero a cambio piden al gobierno respaldo para la eliminación de las PASO.



El diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, es el impulsor del proyecto en el Congreso y este lunes se reunirá con distintos diputados para terminar de cerrarlo. El apoyo explícito fue por parte del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que se lo hizo saber mientras estaba de gira con otros gobernadores del Norte Grande y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en Estados Unidos. Por eso, Di Giacomo trabajará con los diputados de esa provincia para la presentación. Estiman que el texto ingresará al parlamento antes del fin de semana.

Según explicó Di Giacomo a Página12, la iniciativa repite algo que su partido ya había planteado en 2020 y que tiene que ver con otros proyectos presentados también en el 2019. En Río Negro, las PASO provinciales fueron eliminadas en 2018 y ahora, explica, volverá a presentarlo, pero esta vez junto a sus colegas de Misiones, miembros del partido provincial del Frente de la Concordia. "Técnicamente es sencillo porque elimina las PASO y modifica las distintas leyes que tienen que ver con la cuestión electoral volviendo al esquema anterior, donde los partidos resuelven a sus internas de acuerdo a su carta orgánica. Ese es todo el cambio", resaltó el diputado.

Si bien el planteo estará a cargo de los dos partidos provincialistas, los diputados también consensuaron con sus pares cordobeses que responden a Juan Schiaretti y les dijeron que acompañarían. Además, hay diputados que, por más que pertenezcan a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos, en realidad responden a los gobernadores y, por ese motivo, quienes presentarán el proyecto tienen grandes expectativas de llegar a los 129 votos necesarios para la media sanción. En el Senado todo sería más sencillo.

Juntos por el Cambio, al enterarse de la intención de Di Giacomo, repudió la posible presentación del proyecto y acusó al legislador rionegrino de tener un pacto con el oficialismo para hacerlo. “Estaba cantado. Aliados del kirchnerismo presentarán un proyecto para eliminar las PASO. Para el oficialismo nacional y sus amigos de siempre el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes serán candidatos es sólo un insumo", expresó el dirigente de la UCR, Mario Negri.

Di Giacomo explica que ese argumento es falso porque incluso dentro del kirchnerismo hay resistencia y diputados que no quieren que avance. "Nosotros no lo hicimos pensando en el FDT o JXC sino porque que es coherente con un pensamiento que venimos teniendo un conjunto de diputados provinciales", dijo. Además remarcó la contradicción en JXC que en 2019 presentó proyectos para eliminarlas y ahora las quiere.



Quienes están terminando de ultimar los detalles para la presentación en el Congreso consideran que la amenaza de Juntos por el Cambio al oficialismo de no votar el Presupuesto en caso de que se eliminen las Paso son "formas de chantaje", que tienen que ver con que hay una Cámara de Diputados "virtualmente empatada". "Si estuvieran seguros de que no se van a juntar los votos, no estarían haciendo estas amenazas", opinan.

Elisa Carrió, es una de las más fervientes opositoras a la eliminación de las primarias. Está evaluando presentar una declaración ante la Corte Suprema de Justicia para que, en caso de que se eliminen, el Estado esté obligado a financiar los gastos de boletas y campañas de las internas que hagan los partidos. En Balcarce 50, como respuesta al planteo, recuerdan las palabras del propio expresidente Mauricio Macri, que hace tan solo unos días dijo que "si no hay PASO haremos una interna abierta entre nosotros, a costo de los partidos que integran la coalición". El proyecto que presentarán los partidos provinciales esta semana consigna que el gasto que implicarían las PASO, unos 22.500 millones de pesos, sería destinado a colaborar con personas que tienen alguna discapacidad o a la asistencia a personas que quieren dejar las drogas.

El Presidente la semana pasada habló de las PASO con los líderes de la CGT en la cena que tuvo en la quinta de Olivos y no se habría mostrado convencido de querer eliminarlas, más bien todo lo contrario. Esto les habría generado molestias a los gobernadores del norte grande. Según contó el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, hace un par de semanas vienen hablando del tema con De Pedro, pero cerca del ministro dicen que él no puede expresarse al respecto porque sería una postura "poco ética", y que es un tema que debe definirse en el Congreso. Los gobernadores entienden que la intervención del ministro del Interior es clave para lograr el apoyo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que aún no se pronunció públicamente al respecto.