Un polémico fallo del juez Fernando D’Alessandro obliga al Club Comunicaciones, ubicado en el barrio porteño de Agronomía, a pagar una deuda millonaria con un dólar a 37 pesos. Para los socios, se trata de un fallo “vaciador, arbitrario y caprichoso” que busca hacerlos entrar nuevamente en quiebra.



Comunicaciones entró en quiebra en 2000 y desde ese entonces busca la forma de saldar la deuda. Para ello vendió, hace cinco años, una hectárea de su terreno a Ausa. Los fondos, en dólares, obtenidos, los puso en una cuenta destinada al pago de la quiebra y presentó en la justicia un proyecto para avanzar con el pago.

Sin embargo, en una nueva resolución, el juez D’Alessandro —visto con desconfianza por los hinchas desde que decidió venderles los terrenos al sindicato de Camioneros— obliga al club a pagar su deuda usando un tipo de cambio de 37 pesos, cuando el tipo de cambio oficial en este momento es de casi el cuádruple. Al mismo tiempo, el magistrado fija honorarios para los diferentes Órganos Fiduciarios por 215 millones de pesos.

En contacto con AM750, Rodrigo Veira, miembro del Comité Asesor Honorario del club, aseguró que a esta altura lo único que piden es el “derecho a defenderse”. “Es un derecho de la democracia y hoy Comunicaciones no lo tiene. El Juez esperó un fallo de Cámara para sacar ayer una nueva resolución. La Cámara de Apelaciones dice que comparte nuestro planteo, pero que no nos pueden dar lugar porque no somos Comisión Directiva, sino socios”.

“Hace 22 años quebramos. No te das una idea cómo lo levantamos los socios. El 30 de octubre tenemos elecciones. Tendría que ser un mes histórico. Es la primera vez en 91 años que vamos a tener elecciones abiertas y no solo para los socios del Correo (y las primeras elecciones desde 1999). Lo que hace el juez, sin embargo, es sacar este fallo que nos cierra todas las puertas por no poder apoyarlos. Es horrible que se nos rían en la cara”, continuó exponiendo Veira.

“Están dañando lo que más queremos, que es el club, y no podemos hacer nada para defenderlo. La misma justicia que nos tiene que levantar la quiebra está haciendo lo posible para volver a hacernos quebrar. Hace cinco años fue presentado el proyecto para pagar la deuda y el juez lo cajoneó. Hoy, cuando resuelve, lo hace diciendo que el dólar cotice al mismo dólar que hace cinco años. Es un fallo caprichoso y arbitrario”, finalizó el histórico socio del club.