La comisión de Presupuesto y Hacienda realizó esta semana la primera jornada de exposiciones del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración nacional para el Ejercicio Fiscal 2023. Desde ese entonces, varios diputados comenzaron a adelantar cómo será su posición en el debate después de que el año pasado la “Ley de leyes” no alcanzó los números necesarios para su aprobación.



En este contexto, el secretario general de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, adelantó por AM750 que su posición será posiblemente negativa. Esto, dijo, se debe a que el Presupuesto contempla las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FM) durante la gestión de Martín Guzmán, hecho que desató una gran discusión interna en el Frente de Todos y que generó una votación fragmentada en ambas cámaras parlamentarias.

“Es muy difícil que acompañe el Presupuesto. Estaría desdiciendo lo que dije sobre el acuerdo con el Fondo. Es un acuerdo que nos somete y es de ajuste. Voy a ver cómo son las discusiones. Pero es muy difícil que no esté votando en contra”, aseguró Alderete tras ser consultado por Emanuel Herrera en La García.

Esta no es la posición de todo el bloque oficialista. Por ejemplo, el compañero de bloque de Alderete, el diputado por Entre Ríos Marcelo Casaretto, aseguró hace una semana en Mediodía 750: “Este presupuesto plantea un camino de crecimiento. La brecha del déficit se va achicando sobre el crecimiento, no sobre el ajuste. Cómo crece la producción, crece la recaudación. Es un presupuesto de crecimiento y no de ajuste”.

Por parte del Ejecutivo, durante la presentación del proyecto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que se trata de un presupuesto que busca “apuntalar el crecimiento económico, una estabilización macro, preservar el poder adquisitivo del salario, que no caiga el nivel de actividad ni el de inversión”.

De todos modos, la posición de Alderete es bastante crítica a la gestión económica del Gobierno: “Yo conozco a Sergio Massa, pero no se trata de nombres. Se trata de políticas. Hoy tenemos el problema de la inflación y son muy pocos los empresarios que se burlan de los argentinos. Empresas monopólicas de la alimentación que triplicaron las ganancias sin un solo puesto de trabajo más. Cada vez son más ricos los ricos y más pobres los pobres”.