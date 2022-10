Jorge Sampaoli, quien fuera DT de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, iniciará este sábado su segunda etapa como DT del Sevilla (5 puntos) cuando el conjunto andaluz reciba al Athletic Bilbao (16) desde las 11 con televisación de ESPN 3.

El elenco que tiene a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Papu Gómez y Erik Lamela en el plantel viene realizando una campaña muy mala en LaLiga (un triunfo, dos empates y cuatro derrotas en siete fechas) a la vez que suma apenas una unidad en tres jornadas de Champions League, lo que motivó la salida del técnico Julen Lopetegui y la llegada del casildense tras la reciente caída como local por 4 a 1 ante el Borussia Dortmund.

"No me pongo objetivos hoy, no puedo perder el tiempo en eso, tengo que transmitir una idea muy rápidamente", adelantó Sampaoli, quien ya dirigió al Sevilla entre 2016 y 2017, previo a renunciar y agarrar la Selección Argentina.

Sampaoli marcó diferencias con su primer paso por Sevilla, cuando llegó "en una etapa en la que se pudo armar un equipo conforme" a la "idea de juego que traía", mientras que el actual plantel está "construido de otra forma", aunque insistió en "la posibilidad de mejorar con los jugadores que hay".



"Ahora en lo que me debo fijar en el presente. Me dedico a los jugadores que tengo y después ya tendré una idea más clara de lo que puede faltar, si es el caso", señaló el técnico de 62 años, quien viene de comandar al Olympique de Marsella, en conferencia de prensa.

Mientras que sobre su conflictiva salida en 2017, cuando rompió de manera unilateral el contrato con el club, el casildense definió: "En aquel momento tomé una decisión que sentí, de vida y espero que lo hayan perdonado o entendido pero la grada tiene el derecho a expresarse como quiera".

Además, este sábado desde las 11:15 (DirecTV Sports) Atlético de Madrid (13 puntos) será local de Girona (7) mientras que a las 16 (ESPN 2), Real Madrid (19) visitará a Getafe (7).