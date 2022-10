Al menos tres personas murieron este sábado por una explosión atribuida a un camión bomba en el puente de Crimea, una infraestructura clave y símbolo de la anexión de la península ucraniana por parte de Rusia, que abrió una investigación sin acusar en lo inmediato a Ucrania.



"Según los datos preliminares, tres personas murieron", probablemente "los pasajeros de un vehículo que se encontraba cerca del camión cuando este explotó", indicó en un comunicado la comisión rusa que investiga el hecho.



El texto precisa que los muertos posiblemente son pasajeros de un automóvil que estaba al lado del camión que detonó. Dos cuerpos, un hombre y una mujer, ya fueron recuperados del estrecho de Kerch, zona por la que pasa el puente.



El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia comunicó antes que la explosión de un camión provocó el incendio de siete vagones cisterna de un tren y la destrucción parcial del puente de Crimea. El organismo, encargado de las principales investigaciones penales en Rusia, afirmó también haber identificado el camión y a su propietario, sospechosos de estar detrás de la explosión.

El dueño sería un habitante de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. "Se ha abierto una investigación sobre su lugar de residencia. Se está estudiando el trayecto del camión y los documentos pertinentes", añadieron los investigadores.



Imágenes de cámaras de seguridad que circulan por internet muestran una enorme explosión durante la noche, que parece haberse producido al paso de un camión. Otras imágenes exhiben la línea de ferrocarril en llamas y un tramo de la autopista derrumbado.



El puente, inaugurado en 2018 y construido por orden del presidente Vladimir Putin, es el símbolo de la anexión de esta península ucraniana por parte de Rusia en 2014.



El gobierno ucraniano no reivindicó el ataque, pero varios responsables formularon comentarios irónicos y burlones. La oficina ucraniana de correos dijo que fabricaría un sello para celebrar la ocasión y que tenía ya listo el diseño.



"Todo lo que es ilegal debe ser destruido, todo lo que fue robado debe ser devuelto a Ucrania", comentó en Twitter Mijail Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.



En el mismo sentido, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron en su cuenta de Telegram de la "destrucción" del puente: "Esta mañana en el puente de Crimea. Los tanques de combustible están en llamas. ¡Parte de la calzada también fue destruida! ¡Todo será Ucrania!".



Estas reacciones llevaron a la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, a considerar este hecho como una muestra de la "naturaleza terrorista" de las autoridades ucranianas.



El jefe de la Asamblea de Crimea, el parlamento regional instalado por Rusia, Vladimir Konstantinov, no tardó a su vez en denunciar lo sucedido como un golpe de "vándalos ucranianos". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó rápidamente a la agencia Ria Novosti que Putin ordenó la creación de una comisión gubernamental para esclarecer los hechos.



Según el Comité Antiterrorista resultaron dañados dos carriles para vehículos, aunque el arco del puente, desplegado sobre el estrecho de Kerch, no se vio afectado. El incendio en el puente de Crimea, que sirve para vehículos y para trenes, obligó a parar todo el tráfico. Se habilitaron ferris para facilitar el cruce, según las agencias rusas.



El puente es esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas desplegadas en Ucrania. El jefe de la península, instalado por Moscú, Serguei Aksyonov, pidió a los habitantes de Crimea mantener la "calma". Las autoridades también trataron de calmar los temores de escasez de alimentos y combustible.



Rusia siempre afirmó que el puente no corría riesgo pese a los combates en Ucrania, pero amenazó a Kiev con represalias si las fuerzas ucranianas atacaban esta infraestructura u otras en Crimea. El diputado ruso Oleg Morozov, citado por la agencia Ria Novosti, pidió hoy una respuesta "adecuada". "De lo contrario, este tipo de ataques terroristas se multiplicarán", dijo.



Desde el inicio de la guerra se produjeron varias explosiones en instalaciones militares rusas de la península, cuya responsabilidad no fue reivindicada por Ucrania hasta meses después.