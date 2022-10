La jueza federal de Bariloche María Silvina Domínguez ordenó este sábado que las cuatro mujeres mapuches detenidas en Ezeiza sean llevadas nuevamente a la ciudad rionegrina.



Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaron, vía Twitter, que "después de tres días, ahora resulta que el mejor lugar es ese del que nunca deberían haber sido sacadas". El organismo de derechos humanos manifestó que "es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos", más aún, "teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron".

Las mujeres fueron detenidas después de una fuerte represión en Villa Mascardi contra las ocupaciones de tierra y trasladadas a más de 1500 kilómetros de sus hogares.

El caso derivó en la renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. "El encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia", representaron, según la ya exfuncionaria, "violaciones evidentes a los derechos humanos".

El CELS consideró a su vez que "todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches". Reclamó además que "no se les realice requisas en sus cuerpos", que que "no se les realice largos trámites de registro", que no regresen esposadas, se les dé abrigo y comida y se les informe el horario de llegada, así como que "se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres".