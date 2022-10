Este martes el diputado del Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande Itai Hagman se mostró "preocupado" porque no hay un anuncio oficial sobre la ayuda estatal destinada a sectores vulnerables con parte de lo recaudado por el "dólar soja", tal como se había acordado meses atrás.



En diálogo con AM750, Hagman recordó el momento en que se planteó que, dentro del programa de estabilización económica impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la implementación del "dólar soja" tenía que incluir una política para los sectores que están tanto fuera del mercado laboral como para quienes están por debajo de la línea de indigencia y quienes no son alcanzados por ninguna de las políticas existentes, como la Asignación Universal por Hijo o los planes sociales.

En este marco, Hagman señaló que "el compromiso" era que se iba a destinar ese dinero en octubre, noviembre y diciembre. "Estamos a mediados de octubre y nos preocupa que no haya anuncios concretos", dijo en Aquí, Allá Y En Todas Partes.

Consultado al respecto de si considera a esta medida económica como realmente "positiva", el también economista aseguró que "es mucho mejor que una devaluación". "Las consecuencias de una devaluación hubieran sido mucho peores que esta medida", insistió.

En tanto, opinó acerca de los desafíos que enfrenta el Gobierno en su último tramo de gestión y expresó que el principal objetivo es"cómo generar un programa de estabilización económica que no vaya por la vía de la devaluación, que es la vía que pide el mercado, una parte importante del poder económico y la oposición".

La salida del bloque del Frente de Todos

En julio, el máximo referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, había informado que el espacio dejaría de ser parte del bloque del Frente de Todos en el Congreso, pero tras el atentado a Cristina Kirchner se resolvió suspender la decisión.

Al respecto, Hagman indicó que luego de que desde el Ministerio de Economía se anunciara la medida para paliar la situación de los sectores vulnerables, el espacio echó nuevamente para atrás lo que en un principio parecía inevitable.

Sin embargo, volvió a remarcar que "si esta medida no existe, lo que me preocupa es que exista la decisión política de no atender una situación de emergencia".

"Si eso no avanza realmente estamos yendo por un camino que a mí me preocupa muchísimo y que por lo menos nosotros no estamos dispuestos a acompañar", sentenció.