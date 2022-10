El sábado último por la mañana, Facundo Velas (21) fue aplastado por una máquina usada para enterrar residuos en el vertedero San Javier de la ciudad de Salta.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rodrigo García, y el delegado de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores de la filial Salta, Rodrigo Escribas, afirmaron que esta es la segunda muerte en el año, y que "históricamente" fallecen personas de esta manera en el basural. Ambos aseguraron que es necesaria la implementación del Programa Argentina Recicla y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

"Es el segundo del año, históricamente mueren aprisionados por la máquina. Todos los años mueren (en promedio) dos personas. No se judicializa porque se dice que es un accidente y que no deberían estar ahí", dijo García Salta/12.



"Otro pibe más que muere aplastado en el vertedero San Javier, basural a cielo abierto de Salta Capital", señaló asimismo Rodrigo Escribas, delegado de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, filial Salta. "La realidad es que cada día hay más personas en el basural buscando cartones, plásticos, vidrios y lo que sea para reciclar y poder venderlo a dos mangos y así sobrevivir el día a día. Otros comen directamente de lo que encuentran porque la situación social es desbordante. No hay medidas de seguridad, sanitarias, ni ambientales. Nadie controla nada, ni menos se hacen cargo de las vidas que se pierden entre las toneladas de basura", sostuvo.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal Leandro Flores está a cargo de la investigación de esta muerte. Salta/12 consultó a la empresa encargada de la recolección y gestión de los residuos, Agrotécnica Fueguina, desde donde dijeron que esperan conocer lo que determine el fiscal.

"Hay que cambiar la forma de trabajo. Hoy van a seguir estando ahí. Cada vez hay más gente que tiene que ir a un basural a buscar comida, eso tendría que interesarle al gobierno provincial o municipal, en vez de estar preocupados por si una mamá está vendiendo soquetes en la peatonal para poder comer", dijo García.



También contó que en el vertedero "ingresa gente desesperada a buscar comida" y esperan a que llegue el camión con las bolsas de basura para abrirlas y sacar de allí cartones o lo que les sirva, y dijo que esto es algo que deben hacer en pocos segundos porque luego llega la máquina aplastadora y "la gente queda atascada". "A la noche, cuando más ingresan los camiones, es cuando más gente hay", señaló.

"Es algo muy salvaje"

Pese a la cantidad de muertes que hubo en el lugar, García consideró que "no hay interés en solucionarlo". Dijo que "la basura se entierra a cielo abierto. No tiene ningún tipo de tratamiento". El referente comentó que han realizado propuestas para sacar a la gente del vertedero y que existe la posibilidad de ejecutar un presupuesto anual de Nación, pero esto no se hace en la ciudad de Salta. "En pandemia se abrieron 71 centros de tratamiento residual en todo el país. Se podrían crear entre 300 o 400 puestos de trabajo", destacó.

García propone que en vez de llevar la basura al vertedero, se la lleve a un galpón donde se realice la separación de vidrio, cartón, nylon y otros elementos reciclables. "Solo se llevaría lo que no es reciclable al vertedero. Casi el 70% (de la basura) es reutilizable", indicó.

El referente consideró que Salta no adhiere a implementar un plan de inclusión para las personas que trabajan en el vertedero San Javier por el contrato con Agrotécnica Fueguina, “el gran agujero negro de la política" que "nadie lo quiere tocar".

"El camión llega a la punta de una montaña y vuelca por el barranco la basura. ¿Qué posibilidad hay de que trabaje alguien ahí, a los minutos aparece la máquina para enterrar, te tenés que meter antes de que pase la máquina. Es algo muy salvaje lo que sucede. Cincuenta personas arrojadas sobre la bolsa de basura, rápido, porque llega la máquina. Todo el tiempo hay gente que está buscando algo para comer. No les importa si se mueren, el descargo de la empresa es que la gente no tiene que estar ahí", sostuvo García.

"Desde hace tiempo los Cartoneros y Recicladores (FACCyR) vienen solicitando que se implementen políticas públicas ambientales y sociales: el Programa Argentina Recicla y sistema Girsu, un sistema de reciclado con inclusión social que se aplica en todas las grandes ciudades del país salvó en Salta y Jujuy, con las cuales miles de cartoneros y recicladores tendrían condiciones dignas de trabajo: indumentaria, herramientas de seguridad, obra social, monotributo y hasta un salario mínimo que garantice sus derechos. También implicaría la construcción de nodos verdes y espacios de reciclado para que llegue menos material contaminante al basural", señaló Escribas.

Mediante la propuesta de los referentes, "los recuperadores urbanos puedan recolectar más material que supone una mejora salarial para sus familias y un aporte fundamental al medio ambiente de todos los salteños. Esto no le costaría un solo peso al municipio ya que los fondos son nacionales y solo implica una firma de adhesión al programa, la lucha continúa pero mientras tanto siguen muriendo pibes por la desidia y la falta de control", manifestó Escribas.