Esto es un testimonio, una confesión. No pretende ser fuente de inspiración ni ejemplo de nada. Aunque provoque una profunda envidia, no aliento a nadie a modificar su talla. ¡Vidas bajas al poder! *



- Entramos acostadas en el asiento trasero de un auto.

- Nos podemos camuflar en un jardín de infantes o escondernos tras una pirca.

- Si alguien está cansado, somos un excelente apoyabrazos.

- El colectivo semicama siempre es coche cama premium 6 estrellas.

- Nos queda bien la ropa para niños.

- En los recitales nunca podemos ver nada, nuestros amigos se transforman en los ídolos que conforman todo el paisaje.

- Observamos todo desde abajo: esto nos hace tener la frente siempre en alto.

- Observamos todo desde abajo: esto nos hace admirarlo todo.

- Cuando nos abrazan, nos envuelven como la copa de un árbol.

- No somos aéreas como las mariposas, somos terrestres como los gusanos.

- No le damos tanto trabajo a la fuerza gravitacional.

Elian Chali es artista visual y activista

- Es fácil ayudarnos si quebramos en una fiesta.

- Damos los mejores abrazos de cadera y somos expertas en mimos de rodilla.

- Aunque debemos disputar territorio con flamencos kitsch y macetas de barro, somos el mejor adorno del jardín.

- Perrear hasta abajo no tiene tanto trayecto ni conlleva tanto esfuerzo.

- En la calle siempre se nos ríen, es que somos muy graciosos.

- No se nos da bien lo de coger de parado, pero para chupar no necesitamos agacharnos.

- Lo bueno viene en frasco chico.

- Nuestras representaciones en la gran pantalla son espectaculares: R2/D2, Mini Me, Alf, el Tío Cosa. También Zelda Rubinstein en Poltergeist. El de Game of Thrones, que no se como se llama, pero me dijeron que es un capo.

- Nuestra pequeñez se asocia con la fragilidad de lo delicado. ¿Existe mejor cualidad posible?

- Para nosotras, la presión atmosférica es un sistema de opresión.

- Nuestro mito de origen se construye con la figura del duende. Escurridizos y molestos. Movemos las cosas de lugar, somos hechiceros menores.

- Estamos más cerca del corazón del mundo.

- Desde niños, en la fila siempre formamos primero. Estamos hechos para ir al frente.

- Padecemos los olores y vapores de las muchedumbres, pero eso también nos da calorcito.

- Un sillón de un cuerpo, para nosotras es doble.

- La inferioridad no es un complejo, es un privilegio.

- Del circo venimos y hacia el circo vamos. No tenemos muchas pretensiones sobre el paraíso.

- En este mundo de altos altaneros, hay que tener coraje para ser enano rastrero.

* Este texto fue la lectura de cierre para “Segundo Plano”. Conversación con Emilia Casiva sobre los cruces entre escritura, artes visuales y activismos en el marco de La Feria del Libro 2022, Córdoba.