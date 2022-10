Luego de la confirmación del line-up completo de artistas que se presentarán en el festival Lollapalooza Argentina 2023, las redes sociales reaccionaron con los infaltables memes a la grilla de los shows que tendrán lugar entre el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.



Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X encabezarán el evento en su octava edición. Además, contará con la presencia de otros músicos y bandas internacionales como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano.

De la escena local, los representantes serán María Becerra, Trueno, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Chano, Diego Torres, y bandas como Usted Señálemelo y Catupechu Machu, entre otros.

Sin embargo, muchos usuarios criticaron a la producción del Lollapalooza Argentina 2023 por incorporar algunos artistas que no consideran del todo “importantes” como para formar parte del festival internacional.

