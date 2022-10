Adiós ministro de Finanzas, ¿adiós presupuesto? La primera ministro Liz Truss echó a su ministro Kwasi Kwarteng esta mañana en medio de la turbulencia que generó en los mercados, la libra, los bonos soberanos y su popularidad política el presupuesto que presentó el 23 de septiembre.



Esta tarde la primera ministro ofrecerá una conferencia de prensa en la que se espera que explique la salida de Kwarteng y que anuncie más cambios o una revisión del presupuesto ultra neoliberal. El presupuesto tiene solo tres semanas de vida, pero sus premisas vienen de un libro que Truss y Kwarteng publicaron en 2012, “Britania Unchained”: bajar los impuestos a los ricos y corporaciones y tijeretear el gasto público para producir el efecto mágico del "derrame" de la riqueza.

La aparentemente indestructible amistad y confluencia ideológica-política de ambos no duró el Tsunami financiero que vio a los bonos soberanos pagar una tasa de interés superior a la de Italia y Grecia mientras la libra caía a su nivel más bajo en décadas, rozando la paridad con el dólar. Un movimiento similar registraban las encuestas: la oposición laborista tiene una ventaja de 30 puntos sobre los conservadores.

Kwarteng el brevísimo... ¿Liz la breve?

El fin del amor del “dúo dinámico” convierte a Kwarteng en el ministro de Finanzas que menos duró en el puesto en vida. El único que había permanecido menos en el cargo fue Iain Macleod que murió de un infarto al mes de asumir el cargo en 1970. Desde 2019, el Reino Unido ha tenido tres primer ministros y cuatro ministros de Finanzas.

Kwarteng es el brevísimo, habrá que ver ahora cuánto dura Liz Truss antes de adquirir el título cuasi-monárquico de “Liz la breve”. En la conferencia de prensa esta tarde hora de Londres, Truss intentará ganar tiempo: no se puede predecir cuánto le queda. La gravedad de la crisis quedó reflejada en la declaración "off the record" de un diputado conservador a la BBC: "It's checkmate, we're screwed” ("Es jaque mate, estamos jodidos")