El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, cuestionó este viernes el acto de discriminación en el Magno College de Pilar, que se negó a rematricular para el año entrante a ocho alumnos con discapacidades, y aseguró que la actitud es “opuesta a la condición de escuela”.



Siloni recordó que este viernes se cumplen las 48 horas que le dieron a la escuela para que retrotraiga la decisión. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, desde la institución de gestión privada respondieron de forma más enérgica que “es una característica del colegio tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico”.

Frente a este panorama, el funcionario bonaerense anticipó que tomarán "los caminos legales". "Es una escuela que no tiene subvención. Por lo que no puede haber sanciones por ese lado. Designaremos un instructor sumariante. Eso correrá por el camino legal”, señaló.

En el fondo, no se trata de una simple cuestión judicial. Para Sileoni esto abre un debate sobre el rol de las instituciones educativas, sus alcances y obligaciones éticas.

“Hay otro camino. Una escuela no puede discriminar. Es opuesto a la condición de escuela. No se puede guiar por las leyes de mercado. No puede discriminar a los pibes que les dio un lugar porque ahora tiene muchos estudiantes y no los necesita”, cuestionó.

Y añadió: “No puede utilizar la expresión 'bajar la vara' referida a sus estudiantes. Tienen que trabajar más enfáticamente. Esa es la naturaleza del acto de educar. Acá lo que duele es que seguramente será una institución educativa renga”.

Sileoni cruzó al Gobierno porteño

Por otro lado, Sileoni se refirió a lo ocurrido con la educación pública estas últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de tomas de colegios en reclamo, a mayor diálogo con las autoridades, mejora en las viandas, en infraestructura y una revisión del programa de prácticas profesionales.

“Son dos mundos distintos. Dos proyectos de país. Dos modos de explicar el mundo. Dos ideologías distintas. El macrismo en educación es puro discurso. Discurso que no se sostiene por una sola medida respaldatoria. Cualquiera dice que la educación le interesa, pero hay que respaldarlo con hechos y con presupuesto”, dijo el funcionario.

Consultado por Cynthia García, añadió: “Todo lo que no es presupuesto, es ilusión. En la gestión de Cristina se crearon escuelas, universidad, se distribuyeron libros, se mejoró el salario. La gestión de Kicillof va en esa línea. Hay un modo de ver la política de otra manera”.

“Nosotros tenemos un sistema educativo que es nueve veces más grande que el de la Capital. Tenemos 13 mil edificios, alguno puede tener problemas, pero es distinto el modo de abordar el problema. Dialogamos. Los docentes no son nuestros enemigos. A los estudiantes no les tocamos la puerta por la noche para ver dónde están”, finalizó.