En la última jornada del Coloquio de IDEA, en el panel de los gobernadores, apuntaron a la necesidad de la importancia de que el país tenga un equilibrio fiscal y "salir de la grieta", según lo expresaron los cinco gobernadores que participaron: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el mandatario santeafesino, Omar Perotti, el chaqueño Jorge Capitanich, y el jujeño, Gerardo Morales.

Si bien cada uno de los participantes tenía el mismo tiempo para exponer, estuvo claro que Larreta y Morales hablaron en un tono de presentación de lineamientos de un potencial gobierno de la coalición electoral que integran.



En tono de campaña, Larreta apuntó sobre la importancia de llegar a un equilibrio fiscal. "Acabamos de presentar un presupuesto con déficit cero, con el nivel de endeudamiento más bajo en 15 años. El equilibrio fiscal es importante, pero es un subcapítulo en un plan de desarrollo", opinó.



"Dejemos el péndulo infernal de la grieta"

"Tenemos todas las oportunidades porque el mundo vuelve a necesitar los productos argentinos, como cuando éramos el granero del mundo. El mundo necesita la energía de Vaca Muerta, el litio del norte, el turismo en contra estación con los países del mundo", aseguró.

"Si no crecemos, el equilibrio fiscal es insostenible". Y agregó: "El mundo vuelve a necesitar los productos argentinos como cuando éramos el granero del mundo", aseveró Larreta. Y refiriéndose al auditorio, mencionó a "la cantidad de empresas que a pesar de un Estado que les pisa la cabeza, a pesar de la carga impositiva y volatilidad", siguen produciendo.

"No le tengamos miedo a la palabra mérito. Hoy el mundo nos permite poder aspirar a eso, con una sola condición: que logremos un acuerdo, un consenso, un rumbo que lo sostengamos por 20 años y que dejemos el péndulo infernal de la grieta y terminemos con el péndulo infernal de la grieta. La meta es hacerlo con un plan amplio, consensuado, un acuerdo más amplio que el necesario para ganar una elección", definió.

"El consenso no es unanimidad, pero hace falta un acuerdo más amplio del que se necesita para ganar una elección", sostuvo. En referencia a lo que siempre formula como una masa crítica del 70 por ciento para poder alcanzar las reformas que desde Juntos por el Cambio se propone hacer, en el menor tiempo posible, si llegara a la presidencia en las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Claramente delineando sus puntos de su campaña a presidente, sostuvo: "Tenemos que apuntar a terminar con la brecha y tener un solo tipo de cambio. No se soluciona solo desde la política cambiaria si no hay un plan integral, con estabilidad, que requiere equilibrio fiscal".

"Acá tuvimos una pista, todas las provincias con equilibrio y una Nacion con un déficit de cuatro puntos. Hay que replantear la coparticipación, es un país unitario. Hay que trasladar más responsabilidad de recaudación a las provincias. No puede ser que los gobernadores por cada obra tengan que tocarle la puerta al gobierno nacional, donde muchas veces lo atiende un burócrata que por ahí no conoce la provincia", redobló el jefe de gobierno porteño.

Reforma laboral y "ordenar la calle"

El gobernador Gerardo Morales funcionó en el panel como la segunda voz de Larreta. Tanto que ambos repitieron que sus equipos técnicos trabajan juntos y quedó claro que presentaron los lienamientos generales que tendría una posible segunda vuelta al gobierno de la coalisión opositora.

"Me alegra que en el panel de Economía haya muchas coincidencias, la clave es la macro. Tuve que resolver 22 años de déficit fiscal en Jujuy", destacó. "Quiero enfocarme en la micro, comparto lo que ha dicho Horacio. Tenemos que pensar a 20 años, terminar con la grita y con Coqui Capitanich dijimos de hablar de política productiva", sostuvo Morales.

"Hay que salir de la pelea permanente. Vamos a tener que tomar decisiones", reafirmó Morales.

"Yo en Jujuy bajé la planta de empleados estatales. En Argentina hay que ordenar no sólo lo de Villa Mascardi, sino el tema de la calle. Lo que viene es liderazgo y capacidad de gestión. Espero que nos toque a alguno de los que estamos acá", sostuvo.

Y Larreta agregó: "Propongo algo concreto. Presentemos el proyecto, nos comprometemos con (Morales) a llevarlo al Congreso y esperamos que se apruebe".

"Hay una cantidad de regulaciones que hay que tomarlas sector por sector. Hay que modernizar el sistema laboral, nos quedamos con sistemas laborales de hace décadas. Hay otro problema: hay mucha gente que hoy prefiere no tener un trabajo porque tiene un plan social", aseguró el jefe de gobeirno porteño.

"Hay que hacer una profunda y violenta reforma micro. Cada uno de ustedes tienen la pata del Estado en la cabeza, son unos héroes si siguen produciendo en la Argentina",dijo dirigiendose a los emrpesarios.

"Hay que modernizar el sistema laboral, nos quedamos con un sistema de hace decadas. Eso es lo más inmediato", para cambiar, sostuvo Larreta. "Es muy factible duplicar las exportaciones argentinas en seis años, si logramos eso se acabó la brecha del tipo de cambio para siempre. Tenemos que reestablecer el Mercosur y el acuerdo con la Comunidad Europea", concluyó, hablando como candidato.

"Todos tenemos superavit", dijo Capitanich

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró a su vez que "es posible resolver el equilibrio fiscal, con programas serios de obra pública de calidad".

"Si tomo los últimos cuatro años de mi mandato, en mi provincia son todos de superávit, con disminución de deuda. Todas las provincias tenemos superávit, eso quiere decir que administramos", dijo.

Y agergó: "Si somos capaces de crear solidez fiscal, eso tiene relación con la capacidad de gobernar bien. El esfuerzo no es fácil, pero creo que los gobernadores estamos dando un buen ejemplo de capacidad para ordenar las cuentas públicas, tenemos que hacer un esfuerzo para reducir la evasión fiscal".

En otro pasaje, respecto de crear los consensos, el gobernador chaqueño aseguró: "El problema central es que no podemos tener un Procurador sin consenso, porque no nos animamos a ser una República, porque no elegimos los miembros de la Corte Suprema por concurso, porque no tenemos una ley que tenga que ver con la responsabilidad de cada funcionario".

"Hay que apuntar a un diseño de reforma institucional más fuerte. El consenso requiere terminar con una grieta" sostuvo.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, remarcó: "Le debemos al país los dirigentes políticos un proyecto de país que pueda coincidir en cinco cosas básicas. Educación, matriz energética, es básico que entendamos que los gobiernos entendamos que no podamos gastar más de lo que nos ingresa".

"San Juan hace 12 o 15 años tenemos superávit de presupuesto. Eramos deficitarios. Lo cuidamos todos los días, incluso en pandemia. No gastar más de lo que nos ingresa, que también nos permite ingresar 100 y gasto 100. Nosotros gastamos 70 y 30% lo destinamos a educación pública", señaló.

Y agregó que "San Juan tiene una desocupación de 3% porque ampliamos la matriz productiva. Esto a través de la implementación de reglas claras, para el productor y para el empleado".



"Nuevas formas de generar empleos es clave", afirmó Perotti

El santafesino Omar Perotti, remarcó que en su provincia hay dos bases fundamentales: la transparencia fiscal y la responsabilidad fiscal. "Esto se hace evitando los endeudamientos, resguardando las deudas y cumpliendolas, no generando default”, dijo.



“No tomaremos deuda, y seguramente no colocaremos deuda. Pero lo que podemos decir es que estamos resguardando la solvencia fiscal”, aseguró.

También sostuvo que "la crisis energética (a escala mundial) le da al biodiesel una oportunidad. La teoría del esquema de la globalización cambiaron. Hay cosas que dependen de nosotros, que tienen que ver con la competitividad, el desarrollo", deslizó.



"Tenemos que dar el salto de valor para tener valor agregado en los alimentos, hay espacios para eso, soy profundamente optimista", remarcó. Y opinó sobre una reforma laboral que "tenemos que cambiar las reglas porque el mundo está cambiando las reglas laborales".

"La búsqueda de incentivos para el trabajo registrado es clave, tener hoy en la Argentina nuevas formas de generar empleos, de mirar talentos que no están incorporados por la falta de normativas. La generación de oportunidades es lo que va a generar la cohesión social", concluyó.

Seguí leyendo: