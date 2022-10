Talleres y Unión de Santa Fe se medirán este miércoles a las 21.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Mario Alberto Kempes para recuperar el encuentro de la fecha 11 de la Liga Profesional, suspendido oportunamente por el choque que sufrió el colectivo que trasladaba al plantel Tatengue a Córdoba.







El elenco cordobés, de campaña irregular y con 31 puntos, buscará seguir sumando para engrosar su promedio y no tener problemas a futuro, ya que no tiene chances de meterse en zona de copas internacionales por la Liga Profesional, aunque esa posibilidad la mantiene porque debe afrontar semifinales de Copa Argentina ante Banfield y, de consagrarse, iría a la Copa Libertadores de manera directa.



El último domingo, el equipo de Javier Gandolfi se impuso ante el descendido Aldosivi en Mar del Plata con una formación que presentó varios jugadores que no son habitualmente titulares, y la rotación continuará este miércoles ante Unión.



Los santafesinos, que también suman 31 puntos y tampoco tienen chances de alcanzar puestos de copas internacionales, vienen de igualar como visitantes ante Atlético Tucumán y llegarán al Kempes con sólo 48 horas de recuperación.



Por tal motivo, habrá que esperar hasta las horas previas del juego para saber qué formación titular elegirá el entrenador uruguayo Gustavo Munúa.