En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, se aprobó la creación de un sitio web destinado exclusivamente a la publicación de información relacionada con los procedimientos técnicos y administrativos de toda obra pública gestionada por Ejecutivo Municipal de la Capital.

El proyecto de ordenanza fue presentado por el edil Ignacio Palarik (Unidos por Salta), quien aseguró que se trata de una "deuda con los vecinos", y que está vinculada directamente con el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión de la obra pública.

La ordenanza se sumará a las legislaciones municipales y provinciales ya existentes. También, a la Ley Nacional N° 27.275 del derecho al acceso a la información pública, ya que este mismo Cuerpo aprobó su adhesión en septiembre del año pasado.

"El espíritu del proyecto es pasar de los planteos generales a herramientas más específicas", dijo Palarik, quien consideró que "cuanto más transparencia se pueda aportar, más se va a fortalecer a la ciudadanía". De esta manera, el sitio web intentará ser una herramienta que permita la empoderación del ciudadano capitalino, según el edil.

Es que los mismos vecinos y vecinas piden saber qué obras se están ejecutando de manera efectiva. "La verdad es que es difícil llegar a tener toda esa información porque si bien es de acceso público, (los sitios web ya existentes) tienen poca accesibilidad y no se termina llegando de manera ágil y sencilla", cuestionó Palarik.

El concejal aclaró que la iniciativa no se enfoca en ningún gobierno en particular, pues entiende que si las obras están pensadas para los propios vecinos, los más acorde es que cuente con información clara al respecto.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio+, José Gauffín, apoyó el proyecto y señaló que se trata de una acción que va en línea con el pedido reiterado que hacen los concejales al gobierno de Bettina Romero, cuya gestión caracterizó como reticente. "Es una expresión más del Concejo Deliberante al derecho que tenemos los vecinos de acceder a la información pública", manifestó.

Gauffín, al igual que otros ediles, relató que ayer se reunieron con distintos presidentes de centros vecinales de la ciudad. En el encuentro surgió el pedido de "participar del control" de las acciones del gobierno municipal, y que "hoy no tenemos en la ciudad", precisó. "No hay forma de hacerlo si no tenemos la información correspondiente", insistió.

"Hoy (por ayer) lo que estamos aprobando es el pedido de la gente de participar del control y de expresar esa bronca con el Ejecutivo Municipal porque se les hace muy difícil acceder a la información", agregó.

Por su parte, la integrante del bloque de JxC+, Agustina Álvarez, celebró la iniciativa y recordó que en agosto de este año se aprobó el proyecto que dispone la colocación de carteles en todas las obras públicas a ejecutarse en el ejido municipal, una iniciativa suya.

"Este proyecto (por el de Palarik) agrega información y es una herramienta valiosa para todos los ciudadanos", destacó, cuestionando que la Municipalidad de Salta "se encarga de ocultar información". En ese sentido, dijo que se trata de "un avance en materia de transparencia y algo que se viene pidiendo".

Por su parte, el concejal Eduardo Virgili (Salta Independiente) consideró que la nueva ordenanza se debería promover también en el ámbito provincial. "Muchas obras que se hacen (desde Provincia) se hacen dentro de la ciudad", indicó. Sostuvo que en la información que se debiera compartir tiene que estar expresado los convenios firmados, los fondos asignados, las licitaciones, entre otros datos.

Las sesiones a las calles

En la sesión también se aprobó habilitar que las reuniones de las comisiones permanentes del Concejo Deliberante capitalino se realicen fuera de la sede ordinaria de este Cuerpo. En consonancia, se aprobó la realización de sesiones ordinarias fuera del recinto. De esta manera, se dio luz verde a una iniciativa que se viene pechando desde 2019.

El presidente del bloque Unidos por Salta, José García, dijo que era preciso "volcar el Concejo Deliberante en los barrios". Si bien, en la normativa del Concejo está estipulado esta posibilidad, García dijo que la resolución permitiría ser una herramienta más para poder concretar lo dictaminado en lo que resta del año legislativo.

Por su parte, la concejala Emilia Orozco (JxC) señaló que además de los propios ediles también participará todo el equipo de trabajadores del Concejo, que responden a tares de logística y comunicación en su mayoría. La iniciativa fue elaborada por el presidente del Concejo, Darío Madile (UPS), que estuvo ausente en la sesión.