“Senadores, no esperamos más”. Así se convocaba a una nueva concentración contra el apagón cultural en el Congreso. Unidxs por la Cultura se movilizó a partir de las 12 y se desarrollaron actividades artísticas para acompañar el reclamo: hubo un ruidazo a las 14, un proyectorazo a las 21 coordinado en varias ciudades del país y a las 18 una conferencia de prensa en la que referentes de las distintas áreas afectadas por la posible caducidad de los fondos destinados a la cultura tomaron la palabra para pedir a lxs senadorxs que voten la prórroga por 50 años.

Juan Salvador Delú (FARCO) acercó el mensaje de su sector: “Parecía difícil cuando empezó a gestarse este reclamo en 2017, pero hoy ya es una causa nacional”. Delú señaló como una deuda no haber podido torcer la agenda legislativa en el Senado y, a cuatro meses de la media sanción en la Cámara baja, advirtió: “El tiempo pasa rápido y estamos cerca de que los fondos caigan. Tenemos que abrir nuestro marco de alianzas, sumar sectores, convencer y hacer que todo el pueblo exija a sus funcionarios que el proyecto ingrese al Congreso; lo que está en juego no sólo es la cultura sino las fortalezas del sistema democrático”.

Ingrid Urrutia (ATE-INCAA) destacó que los une “el convencimiento de que sólo en la calle y ampliando los marcos de unidad se puede lograr un triunfo como la media sanción”, y recordó algunos reveses: “En junio nos dijeron que 50 años era mucho, que estaban dispuestos a votarlo por 10 o 20 pero fue la fuerza, el convencimiento de la palabra y de nuestros cuerpos haciendo ruido en ese recinto lo que logró torcer voluntades”. Por otra parte, señaló la necesidad de pensar acciones “más radicalizadas para que quienes están durmiendo ahí adentro y postergan nuestros derechos, se den cuenta de que acá hay una fuerza que atraviesa todo el país”.

Desde Actrices Argentinas rebatieron un argumento bastante usual en este tipo de debates: “Suelen decir que el arte es secundario, que necesitamos salud y educación. El arte es educación, salud, historia, memoria; somos quienes damos testimonio y creamos el acervo identitario de la nación. Somos indispensables”. Otra de las artistas señaló que “la cultura es también el futuro de muchas generaciones. Hoy vimos acá a un montón de chicxs pogueando, saltando y poniéndole garra a la cuestión porque hay gente que quiere seguir haciendo cultura y no sólo ver Netflix”.

También hubo espacio para la autocrítica; uno de los oradores opinó que “el movimiento cultural necesita organizarse para responder fuerte, colectiva y masivamente a los intereses que quieren llevárselo puesto porque está en juego quién cuenta la realidad de nuestro pueblo. Esto debería ser una actividad masiva porque el movimiento cultural es gigantesco, rico, tiene tradición de lucha y mucho potencial, pero no hemos sabido articular esa masividad y sería zonzo no verlo”. Ignacio Etchart (Barricada TV) focalizó en el hecho de que “se está pidiendo no retroceder en lo que ya conquistamos. Todo esto pone en riesgo muchos puestos de trabajo pero también la oportunidad de que la sociedad se pueda informar y consumir una cultura alternativa, diferente”. En el cierre, Mirta Israel (Actrices Argentinas) reivindicó la cultura como un derecho y dijo: “Nadie se imagina la salud, la educación o el trabajo con fecha de caducidad. ¿Por qué el arte y la cultura sí? Pedimos a los senadores que reparen el daño que hicieron en 2017, que devuelvan lo que teníamos y que repongan esos fondos que ya eran nuestros colectivamente”.