El empresario argentino Federico Fred Machado, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas múltiples como miembro de una organización delictiva transnacional, será extraditado a Estados Unidos este miércoles, según confirmaron fuentes del caso. Está señalado de financiar la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 y haberle transferido 200 mil dólares por una supuesta "asesoría", aunque el diputado nacional se contradijo varias veces al intentar argumentar el porqué de sus vínculos.

Fred Machado fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén luego de que Estados Unidos pidiera su extradición. Este año tanto la Corte Suprema como el presidente Javier Milei autorizaron su traslado al país norteamericano, donde quedará detenido a la espera de una sentencia firme por parte del Tribunal de Distrito del Este de Texas.

El empresario acusado de narcotraficante habría financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, no solo con dinero sino con el uso de aviones y una camioneta blindada. Por otra parte, mientras hacía campaña para ser reelecto como diputado nacional se confirmó que Espert recibió 200.000 dólares de Machado: en el medio de ese escándalo renunció a la candidatura y se tomó licencia.

El legislador encabezaba la boleta de la Libertad Avanza en la categoría de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires: de hecho su imagen estuvo en el cuarto oscuro, puesto que por la proximidad con las elecciones no hubo tiempo para reimprimir las boletas.

Las contradicciones de Espert y su vínculo con Fred Machado

Como recopilaron los periodistas Raúl Kollman e Irina Hauser para este medio, Espert se contradijo en reiteradas oportunidades al intentar explicar sus vínculos con Fred Machado.

En un principio el diputado libertario explicó que una empresa de Fred Machado, Minas del Pueblo S.A., le pagó un adelanto de 200.000 dólares para realizar un asesoramiento. Ni siquiera exhibió el contrato por el cual le dieron semejante adelanto, no presentó ninguna documentación.

El excandidato no presentó evidencia alguna de que haya ingresado por una vía legal las divisas correspondientes a los 200 mil dólares. La transferencia no la hizo Minas del Pueblo sino otra empresa, más vinculada a la aviación, llamada Wright Brothers, y tuvo un camino sospechoso: por cryptomonedas (OKX), luego una plataforma y luego dos bancos. Minas del Pueblo está sospechada de lavado de dinero y se infiere también que su pista de aterrizaje sirvió para el tráfico de drogas.

Espert dijo que conoció a Machado en una reunión y que esa fue la única vez que lo vio. Las pruebas indican que al menos compartieron avión en 5 vuelos privados. La campaña de Espert no declaró el valor de los 36 vuelos hechos con el King Air de Machado, con un valor de aproximadamente 350.000 dólares. O sea, escondió que alguien le financió esa enorme cantidad de dinero en vuelos.

La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, dijo que “Machado era mucho más que un aportante. "Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez. Fueron varias reuniones”. La aparición de un video en la casa de Río Negro del narco, en donde se los ve con una enorme confianza, no ayuda al diputado.

José Bonacci, el titular del partido Unite, por el que se postuló Espert, declaró que allegados a Milei le pidieron que firmara que en una cena en Palermo se recaudaron 400.000 dólares. La cena no existió y Bonacci se negó a firmar ese ingreso. Demuestra cómo quisieron blanquear dinero que provenía de Machado y, por lo tanto, del mundo narco.

Por si fuera poco, la propia Montero Barré señaló que Espert mejoró su nivel de vida de manera ostentosa a raíz de ese dinero: compró un BMW de 90 mil dólares y una casa en Beccar.

Seguí leyendo