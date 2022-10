La militante ecologista inglesa que el viernes pasado arrojó junto a una compañera sopa de tomate sobre la pintura "Los girasoles" de Vincent van Gogh, expuesta en la National Gallery de Londres, hizo su descargo esta semana y sostuvo que nunca hubiese realizado la acción si no hubiera habido un vidrio que protegía a la obra de arte.

Phoebe Plummer, de 21 años, activista en la organización Just Stop Oil, grabó un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y en el que explica su accionar de la semana pasada: "No dañamos la pintura. Estuve en el tribunal (declarando) y me dijeron que había habido daños mínimos en el marco, que es reparable y reemplazable, y que el cuadro estaba detrás de un vidrio. Nunca lo habríamos hecho si no hubiera cristal. La mancha salió con un poco de papel de cocina”, aclaró.

Asimismo, reconoció en el hecho una “acción ridícula”, pero puso énfasis en que su intención era “llamar la atención para hacer las preguntas que importan”. Y agregó: "¿Está bien que los combustibles fósiles estén subvencionados 30 veces más que las energías renovables, cuando la energía eólica es nueve veces más barata?”.

Por último, afirmó: “Usamos estas acciones para llamar la atención de los medios porque necesitamos que la gente hable de esto -el cambio climático-. Y sabemos que la resistencia civil funciona”.

El antecedente



No es la primera vez que Just Stop Oil realiza una acción de protesta con una obra de Van Gogh como blanco. En junio, dos militantes de este grupo se "pegaron" al marco de la obra "Pescadores en flor".

Se trata de una pintura de 1889, que representa un paisaje del sur de Francia, expuesta en el museo Courtauld Gallery de Londres. Van Gogh la pintó un año antes de morir.

"Lo lamentamos (...), no nos gusta hacer esto, estamos pegados a este cuadro, a este magnífico cuadro, porque nos aterroriza nuestro futuro", dijo entonces la militante de 21 años Louis McKechnie, en un video colgado en las redes sociales por la organización. En esa oportunida, el grupo exigía el cese de toda nueva infraestructura relacionada con las energías fósiles.