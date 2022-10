El expresidente de Ecuador Rafael Correa reveló este viernes que transitó de una manera “muy emotiva” su encuentro del miércoles pasado con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Según contó, la vió “bien y llena de energía” y sentenció que “está viva de milagro”.



En una entrevista exclusiva con La García, por AM750, el líder regional cuestionó cómo los medios hegemónicos de comunicación “inoculan odio para que alguien se crea héroe disparando” contra los referentes del progresismo en la región y los discursos negacionistas del intento de magnicidio ocurrido. "No solo es culpable el que apretó el gatillo. El ataque es consecuencia de los discursos de odio", señaló.

“Construyen narrativas absurdas”, comentó Correa, a la par que denunció que a doce años de que un grupo de policías intentaron asesinarlo en medio de una revuelta los principales medios de Ecuador siguen señalando que lo ocurrido fue “un show”.

“La prensa dice que fui yo, que fue un montaje. Es irracional. Doce años después dicen que fue todo un show. Niegan lo innegable”, añadió. Y retomando el tema de Cristina Kirchner, apuntó: “Gracias a dios, yo veo las encuestas que la mayoría cree que fue verdad. Hay un grupo de fanáticos que sostiene que no fue verdad”.

Además, Correa reveló que se enteró del intento de asesinato a la vicepresidenta por las redes sociales y que la noticia lo “impactó muchísimo”. “Mi familia tiene terror de volver a Latinoamérica. Lo hacen para que tengamos miedo. Pero tenemos que luchar con más fuerza y derrotar políticamente”, agregó.

A su vez, el exmandatario explicó este rol de los medios de comunicación en plano más general y a nivel regional. Consideró que América Latina está en la antesala de una segunda vuelta de gobiernos progresistas, tras una primera encarnación a principios de siglo con los mandatos de Cristina y Néstor Kirchner, el propio Correa y Evo Morales, Lula da Silva y Dilma Rousseff, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre otros.

“Scioli no perdió contra Macri, sino contra el Grupo Clarín. Para que haya elecciones libres no tiene que haber manipulación. Nos han robado la verdad. Si no se resuelve, no vamos a tener democracia formal, porque democracia real nunca hemos tenido”, se lamentó Correa, entrevistado por Cynthia García.

Y comentó: “La segunda vuelta no es independiente de la primera. Hay contradicciones que no había en la primera ola. Ahora la derecha está más preparada. Ahora ya tiene experiencia. Esa nueva ola progresista va a enfrentar muchos más obstáculos. La derecha se articuló nacional e internacionalmente”.