A menos de un mes de su estreno, Netflix dio a conocer este viernes nuevas imágenes de la sexta temporada de Élite, la exitosa serie que cuenta la historia de los estudiantes de Las Encinas, el colegio más exclusivo de España, donde son admitidos también jóvenes de clase baja. La nueva entrega se estrenará el próximo viernes 18 de noviembre.

Las nuevas imágenes le dan un particular protagonismo a Isadora (Valentina Zenere), quien en la anterior temporada fue víctima de un abuso sexual en manada. La joven aparece entregando un video de prueba a supuestas autoridades, quienes lo desestiman y aseguran que no pueden usarlo en contra del acusado.

“Esto no sirve para nada. Es una grabación sin consentimiento y no sabemos en qué circunstancias ni condiciones estaba el chico. El video podría traernos más problemas que soluciones. ¿Cómo sabemos que no está forzado a decir eso? Quizás miente para hacerse el machote”, le dicen a Isadora, quien aparece acompañada de un alumno nuevo en el elenco, interpretado por Álvaro de Juana.

“Pero está confesando. Está borracho y está contando todo. ¿Quién querría hacerse el guay con una violación?”, refuta el joven, sin tener respuestas.

En otra publicación, Netflix muestra una foto de Isadora, acostada en un sillón, junto a otra imagen del nuevo estudiante. El posteo es acompañado con la frase: "Lo único que quiero es apoyo, no quiero más estar sola", lo que sugiere la posibilidad de que surja un romance entre los alumnos.

Si bien no todos los actores de la quinta temporada estarán presentes, seguirán en la saga—además de Zenere—André Lamoglia, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos. Al reparto ya conocido, se sumarán De Juana, y también Ander Puig, Carmen Arrufat, Ana Bokesa y Álex Pastrana.

Élite: ¿habrá séptima temporada?

La sexta temporada de Élite no sería la última de la exitosa serie. Carlos Montero, el creador, adelantó meses atrás tener “la mente puesta en una séptima, en una octava y en una novena entrega''. “Sí, si. Mínimo diez”, agregó.

También sostuvo que “siempre vamos adelantando escribiendo” y destacó que con Élite han encontrado “un universo muy potente que funciona solo, y que está muy vivo”.