En campaña permanente, la oposición avanza con su estrategia electoral. Arrepentido por no haber llevado a cabo un ajuste mayor, Mauricio Macri reveló que trabaja para que Juntos por el Cambio logre imponerse en los comicios del año que viene y que no repita mismas recetas de su presidencia. "Será totalmente diferente, no hay nada que se repita en 2023, porque en 2015 teníamos solamente un mandato parcial", expresó. Patricia Bullrich, por su parte, le envió un mensaje a Rodríguez Larreta y pidió que la competencia interna sea "limpia".

El fundador de Cambiemos, que ayer tuvo un encuentro con el expresidente de River Rodolfo D’Onofrio, admitió que en su gestión no logró estar a la altura de las expectativas de la sociedad y aseguró que aprendió de los errores. "Sin dudas perdimos por una expectativa a la que no pudimos estar a la altura. A favor tenemos la conciencia, el aprendizaje", señaló y prometió que regresarán al poder para "implementar medidas de fondo". Como ya adelantó, el recetario macrista incluye un fuerte ajuste del gasto público, privatizaciones y la eliminación de derechos laborales.

Encuentro de expresidentes

Tras una reunión que tuvo con D’Onofrio, el fundador del PRO publicó en redes sociales un foto de ambos. “Lindo encuentro”, dijo y agregó: “Disfrutamos hablando de nuestra pasión por el fútbol y de la linda rivalidad entre Boca y River. También pudimos compartir una visión optimista sobre el futuro de la Argentina. Hay mucho por hacer trabajando juntos”.

El expresidente de River, asimismo, posteó: “Hoy compartí un agradable encuentro con Mauricio Macri. Conversamos sobre nuestra pasión por el fútbol y las experiencias que atravesamos al frente de River y Boca. También intercambiamos miradas sobre el futuro de la Argentina”.

El mensaje de Bullrich

La titular del PRO, en tanto, solicitó que la disputa opositora tenga un "juego limpio". "Si quiero hacer un cambio no puedo hacer una campaña clientelar, utilizando recursos del Estado. Debo hacer una acorde con lo que digo, entonces les pido a todos que garanticemos que sea así", manifestó en clara alusión a la posible utilización de fondos públicos del jefe de gobierno porteño para hacer campaña.