Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de la exitosa Westworld, revisitan el género en La periferia: Conexión al futuro", que llegó el viernes a la plataforma Prime Video con Chloë Grace Moretz como protagonista de una trama de acción y suspenso multitemporal que también "permite crear conversaciones muy interesantes sobre cuestiones políticas y económicas que no se suelen encarar".



"Creo que es algo especial y particular de los géneros en sí, desde la ciencia ficción hasta el terror, porque presentan mundos muy entretenidos, que a la gente le encanta ver, pero también tienen mensajes que generan muchísimas preguntas", aseguró en ese sentido la joven actriz -iniciada desde la infancia en la industria y reconocida por las entregas de Kick-Ass (2010 y 2013) y Carrie (2013).



Basada en la novela homónima de William Gibson, pionero del cyberpunk literario, la espectacular parafernalia futurista de La periferia es, como muchas otras obras de su tipo, una buena excusa para formular un comentario social sobre problemáticas modernas que oscilan desde las lógicas de consumo, el capitalismo y el alcance que puede tener el desarrollo de las tecnologías.



Con el aporte de Nolan y Joy en el rol de productores ejecutivos, la tira de ocho episodios creada por el guionista Scott Smith sigue a Flynne Fisher (Moretz), una chica común que vive en una zona rural de Carolina del Norte en el año 2032, y que pasa sus días intentando sostener a su resquebrajada familia y conseguir medicamentos para ayudar a su madre enferma en una realidad en plena crisis social.

En ese contexto, su hermano, Burton (Jack Reynor), le ofrece la oportunidad de participar en las pruebas de un juego de realidad virtual y, frente la posibilidad de obtener el dinero que necesita, Flynne accede para hallarse dentro de una muy sofisticada simulación en la que debe infiltrarse en una megacorporación para robar un valioso secreto con la ayuda del críptico Wilf Netherton (Gary Carr). Sin embargo, todo sale mal en ese escenario virtual que la "traslada" a una postapocalíptica y desolada Londres de 2099, y Flynne se convierte en el blanco de oscuros personajes, entre ellos la malvada Cherise Nuland (T'Nia Miller), que desatarán una persecución sobre ella.

Pero eso no es todo: pronto, la joven descubrirá que cada vez que se conectaba al presunto juego estaba ingresando a una realidad en otra línea temporal, por lo que el peligro que acecha no sólo la afecta a ella sino a su familia en el presente, y junto a su hermano deberán hacer todo para evitar que la atrapen para extraer la información que obtuvo tras la misión o, peor aún, eliminarla.



"Creo que lo genial de la serie es que estamos especulando sobre un futuro que en realidad está a la vuelta de la esquina, y podés ver eso reflejado en la tecnología que existe en el mundo de Flynne y Burton, y en aspectos de la historia que hacen que el show sea provocador", agregó Jack Reynor, conocido por el filme de terror psicológico Midsommar (2018). El intérprete consideró que se trata de "una historia muy humana y con los pies en la tierra": "Creo que la relación entre Flynne y Burton como hermanos es muy central y crítica para la serie, y espero que eso sea lo que funcione como un ancla, un eje para las audiencias mientras se meten en esta trama de ciencia ficción tan fantástica", dijo.



"Ambos leímos la novela antes de empezar con los rodajes, y es un trabajo muy rico, William Gibson construye un mundo increíble, y creo que la relación entre Burton y Flynne es el centro de todo, su vínculo de confianza, pero también lo es la presión que esa relación atraviesa en las extenuantes circunstancias que se van presentando", opinó Reynor. En esa línea, Moretz aseguró que la narrativa "tiene muchísimos elementos emocionantes y tentadores, como contar desde el vamos con Gibson, Nolan y Joy, que son tres pesos pesados en el mundo de la ciencia ficción", y contó que "la oportunidad de llevarla a la pantalla, y de darle al autor el reconocimiento que merece por la profundidad de sus novelas e historias, se sentía como la tormenta perfecta de la que quería formar parte".



"Hay muchos giros muy buenos, y definitivamente pienso que van a tomar por sorpresa al público mientras empieza a comprender el marco general. Pero se trata más que de saltos temporales, es más bien sobre el hecho de no conocer la verdad de los personajes, porque realmente no podés saber en quién confiar, las cosas empiezan a cambiar mientras la trama avanza y no hay un único villano, y eso me parece sumamente interesante", concluyó la actriz. La serie ya tiene sus dos primeros episodios disponibles y estrenará nuevos capítulos todos los viernes.