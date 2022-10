El lobby no para. La corporación judicial se abroqueló para rechazar la cláusula del proyecto de Presupuesto 2023 impulsada por el oficialismo para que jueces y fiscales paguen el Impuesto a las Ganancias, como cualquier trabajador. La Corte Suprema se reunió con representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) para redactar una respuesta jurídica a la iniciativa del Frente de Todos. Mientras, las autoridades de la Comisión de Presupuesto de Diputados recibieron también a la AMFJN, que llevó su rechazo a la medida en la víspera del debate en el recinto de la Cámara baja. Por si la cláusula se aprobara en Diputados, la misma organización de jueces y funcionarios judiciales pidió audiencia con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien los recibirá este miércoles al mediodía en su despacho del Senado.

Pese al rechazo corporativo, el oficialismo sostiene la iniciativa. "El artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley", remarcó el diputado y autor de la iniciativa Marcelo Casaretto (FdT) y añadió: "Ya es un privilegio inaceptable a esta altura de la historia de la sociedad argentina". El ministro de Justicia, Martín Soria, fue más tajante: "Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir".

En la reunión con los diputados, los representantes de AMFJN dejaron en claro su rechazo incondicional a pagar Ganancias. El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, sostuvo ante los legisladores la “uniformidad de opinión” de la corporación y remarcó que en el encuentro con la Corte, que mantuvieron antes de ir a Diputados, se ratificó “un fuerte apoyo institucional a la independencia del Poder Judicial”. Gallo Tagle dijo que desde “lo legal no es tolerable, correcto, adecuado, que la medida se incluya en el Presupuesto”. Además, insistió en la “intangibilidad de los sueldos del Poder Judicial” y rechazó que la medida sea “retroactiva” ante una norma ratificada en la reforma Constitucional del ’94.

El camarista federal Mariano Llorens --uno de los magistrados que jugaba al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri-- afirmó que “existe una confusión: no es que los jueces no queremos pagar Ganancias", sino que la “intangibilidad salarial es garantía de la tranquilidad de los jueces”. Y hasta se aferró a sus ingresos, diciendo que entonces “nos devuelvan la matrícula” para poder ejercer como abogados al mismo tiempo que se desempeñan como jueces. Luego admitió que “eso sería un escándalo”.

Los otros representantes judiciales se escudaron en la ley dictada en 2016, que estableció que a partir de 2017 los nuevos jueces nombrados paguen Ganancias. Ante los legisladores, afirmaron que hoy el 25 por ciento del Poder Judicial paga el impuesto, y se podría llegar a más del 40 por ciento si se ocuparan todas las vacantes que actualmente existen. La cuenta no incluyó a los magistrados jubilados ni a los empleados judiciales, enganchados en la misma eximición del pago del tributo.

Las respuestas

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), salió al cruce de los representantes judiciales. Luego de ratificar su predisposición al diálogo y de habilitar el encuentro, Heller dijo que el planteo es “conceptualmente inaceptable”. También se refirió a las cifras que dieron los representantes judiciales. “Ustedes hablan que pasarían a pagar ganancias 700 jueces y 400 jubilados. Hay algún dato que nos está faltando. Porque la separata que envió el Ministerio de Economía por exenciones impositivas que impiden una mayor recaudación, en el caso de lo no percibido por el Poder Judicial está estimado en 238 mil millones de pesos anuales”, dijo.

Luego Heller sostuvo que el proyecto establece asignaciones específicas para lo recaudado por Ganancias en el Poder Judicial: el 58 por ciento es coparticipable; y del 42 por ciento restante que le corresponde a la Nación, el 70 por ciento estará destinado a becas para estudiantes y el 30 restante a fuerzas de seguridad para atender situaciones como las que sufre Rosario.

Casaretto, en tanto, repasó todas las leyes que discutió el Congreso sobre este aspecto y que nunca contaron con el respaldo del Poder Judicial. Recordó que durante las audiencia públicas previas a su nombramiento como jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se mostraron a favor de que los jueces paguen Ganancias, y ahora se niegan. “No se victimicen con al artículo 110 de la Constitución, se trata de igualdad frente a ley”, aseveró.

Para el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, remarcó que el artículo del Presupuesto en cuestión, "busca poner un poco más de igualdad, en una Argentina que busca terminar con las desigualdades". Heller se encargó de dejar en claro que hay división de poderes, que en el Poder Legislativo están representados los partidos políticos a través del voto popular y que "para sancionar una ley requiere de la construcción de mayorías”.

Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO), anticipó la posición del interbloque de Juntos por el Cambio se definirá en las próximas horas y propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales.