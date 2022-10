La Cámara Federal de Casación Penal decidió darle salidas transitorias a Adolfo Miguel Donda, el represor que condenado a prisión perpetua por sus crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) pese a que las víctimas se opusieron a que el marino goce del beneficio.

La resolución fue firmada por los integrantes de la Sala II del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. De esa forma, revirtieron un fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que en mayo había rechazado que Donda pudiera salir de la cárcel.

Será el TOF 5 el que deba establecer qué medidas de control deberá cumplir Donda cuando salga de la cárcel. Según lo que había reclamado la defensa del represor, el cómputo establece que Donda tuvo más de 20 años de prisión efectiva. Estuvo detenido cuatro meses en 1987 y está en la cárcel desde el 16 de septiembre de 2003.

Desde entonces, Donda recibió dos sentencias con pena de prisión perpetua: lo hizo en 2011 en el juicio conocido como ESMA II --que está firme-- y también en el proceso conocido como ESMA Unificada, que terminó en 2017 y aún no ha sido revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Uno de los puntos controversiales del fallo es que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envió informes negativos sobre Donda. Lo hizo diciendo que no se cumplen los requisitos legales --es decir, su detención es requerida también en la causa ESMA Unificada, que aún está para ser revisada por Casación--. Sin embargo, distintas áreas del SPF informaron que, pese a eso, ha tenido "conducta ejemplar" en la cárcel. Ese argumento fue tenido en cuenta por los tres jueces de la Casación para concederle el beneficio al represor de 76 años.

Está previsto que en las próximas semanas comience un juicio contra Donda por la apropiación de su sobrina Victoria, hija de José Laureano Donda y de María Hilda Pérez, quienes están desaparecidos. La actual titular del INADI nació en 1977 en la ESMA --el centro clandestino donde su tío integraba el sector de Operaciones del Grupo de Tareas GT 3.3.2--. En esa causa, Donda llega en libertad. El juicio estará en manos del TOF 6 de Comodoro Py.

Una de las sobrevivientes que declarará en ese proceso es Ana Testa. Ella reconoció a Donda como uno de los represores que la torturaron en la ESMA. "Éste es un 2x1 a cuentagotas", se quejó Testa tras conocer la decisión de la Cámara de Casación. "Los defensores de los represores no van a la Corte, van a Casación para lograr los beneficios. Es un sistema que me genera mucha bronca porque tuvieron un juicio sumamente justo, una prisión adecuada y no es justo que estén en las calles", completó.

Noticia en desarrollo