Cuando todavía no se había apagado el fuego de las internas nacionales y porteñas, con la presidenta del PRO amenazando al jefe de Gabinete porteño con romperle la cara, el expresidente Mauricio Macri decidió hacer su contribución al estado de guerra total que rige en su partido: salió a cuestionar una votación de sus propios legisladores en Tierra del Fuego, porque no fue en el sentido de restringir las jubilaciones. Macri dijo que le daba "vergüenza lo que hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio". Le salió al cruce el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien dijo que mintió en relación a cómo es la ley jubilatoria. “Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas", le retrucó.

Juntos por el Cambio no atina a contener su crisis interna. La mesa nacional no se reúne desde aquella vez que se pelearon por la discusión de si aliarse o no con Javier Milei. Los almuerzos de la cúpula del PRO también están suspendidos sin fecha, desde que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se cruzaron como nunca en el último que se hizo, a raíz de las críticas de ella al cerco con vallas que levantó Larreta en torno a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que hoy todas las instancias que habían creado para frenar los conflictos están en stand by, mientras los choques se multiplican semana a semana.

Contra la jubilación

Y Macri, quien descartó las amenazas de Bullrich a Felipe Miguel como "cosas lógicas del ser humano", ahora se subió a una nueva pelea. El ex presidente fustigó a sus propios legisladores en Tierra del Fuego por votar un cambio en las jubilaciones. Dijo que le daba “vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC". "Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los que trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, lanzó consignas Macri hacia 2023, año en que finalmente deberá decidir si será candidato o no

Desde el Gobierno fueguino le saltaron al cuello por ese último dato falso: advirtieron que no es cierto que alguien se va a poder jubilar "con 20 años de aportes y sin importar la edad", como afirmó Macri. Eso sencillamente no figura en el proyecto que se sancionó el lunes. Sí hubo una flexibilización de los requisitos, pero no la que describió erróneamente el ex presidente en su cuenta de Twitter.

En realidad, la reforma permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años hasta 2027. Esto será para quienes "hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017" y se jubilen "hasta el 31 de diciembre de 2027". Para ello, deberán tener 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos, como mínimo, al régimen fueguino.

Quienes opten por esta jubilación recibirán durante cinco años un haber proporcional que comenzará con el 72 por ciento móvil y concluirá con el 76 por ciento el último año, antes de acceder al 82 por ciento pleno. La ley deja afuera de este beneficio los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia, el Fiscal de Estado, los jueces y funcionarios del Poder Judicial y quienes perciben sueldos superiores al del gobernador.

Además, cambiaron el cálculo jubilatorio: antes remitía al promedio de los sueldos de los últimos 10 años de actividad, y ahora promediará los mejores 60 sueldos de esos últimos 10 años.

Se sube Bullrich

La legislación, por supuesto, va en contra de lo que plantea Macri en su libro ¿Para qué? que hay que hacer en 2023: una reforma jubilatoria, pero en el sentido opuesto. La reforma incluye una reforma de las contribuciones patronales, que Macri tendió a bajar o eliminar en su presidencia.

Para no quedarse atrás, Patricia Bullrich se sumó a las críticas: "Estoy en contra de la decisión que tomaron los legisladores de Tierra del Fuego del FdT y JxC, flexibilizando los requisitos para que los empleados públicos se jubilen en 20 años. ¡UNA VERGÜENZA! Terminemos de una vez con los privilegios para pocos que pagamos todos", bramó la ex ministra de Trabajo de la Alianza, que recortó el 13 por ciento a jubilaciones y salarios. Y el diputado fueguino Federico Frigerio habló de "populismo previsional":

Fuegos del sur

El gobernador de Tierra del Fuego optó por contestarle directo a Macri: "Señor expresidente Mauricio Macri, ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político”.

“Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino. Le recuerdo que en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria. No se olvida que durante su gobierno, fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares”, escribió Melella.

El gobernador le recordó a Macri que, “durante su gobierno, se perdieron miles de puestos de trabajo", y lo calificó como "padre de este endeudamiento brutal". "Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores”, le recordó. El gobernador advirtió que “su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”.