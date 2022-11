El DJ noruego Kygo se presentará el próximo 19 de noviembre en Buenos Aires, en lo que será su primera visita a Argentina, y en el marco de la gira que realiza por América Latina. Si bien en un principio se informó que el show sería en Costanera Sur, la organización cambió la locación por el espacio Madero Boardwalk, también situado en la Ciudad de Buenos Aires. La fiesta contará con la presencia del canadiense Frank Walker y habrá un after party a cargo de la Bresh, una de las fiestas favoritas de las últimas generaciones.

Kygo: cómo conseguir entradas y cuáles son sus precios

Las entradas para asistir a la presentación de Kygo fueron puestas a la venta el último 22 de agosto, y aún hay localidades disponibles. Debido a que en ese entonces habían informado que la fiesta sería en Costanera Sur, desde la organización aseguraron que los tickets adquiridos serán válidos para el nuevo evento, y que quienes deseen solicitar el reembolso lo podrán hacer hasta el 13 de noviembre inclusive, completando un formulario.

Los tickets pueden comprarse a través de la página de All Access. El valor para el Campo General es de $9.000 (+$1.350 por cargos de servicio), mientras que la entrada para el Campo delantero cuesta $15.000 (+$2.250) para el Campo Delantero.

La gira que trae a Kygo a Argentina

Con tres discos en su haber y una larga lista de éxitos, Kygo recorre América Latina con una gira que incluye a la Argentina, y también a Colombia, Brasil y Chile. Es acompañado en el tour por Walker, una figura prometedora que viene en un rápido ascenso a nivel global.

Kyrre Gørvell-Dahll, como se llama realmente el artista, se posicionó entre los DJ's más famosos de la escena electrónica a partir de canciones que se volvieron hits en Europa y otros continentes. Y actualmente se encuentra en la campaña de promoción del material su álbum de estudio Golden Hour (2020), que no pudo ser presentado debido a la pandemia.

Dicho álbum incluye "Like It Is", junto a Zara Larsson y Tyga; "Lose Somebody", con One Republic; y "I`ll Wait", con Sasha Alex Sloan. Desde ese lanzamiento, también editó algunos singles, como sus remixes del clásico de Tina Turner "What´s Love Got To Do With It" y de "Hot Stuff" de Donna Summer.