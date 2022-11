Tras la millonaria compra del magnate Elon Musk, Twitter podría incorporar la función de “Paywalled Video”, similar a la que se usa para el consumo de contenidos por suscripción de la plataforma OnlyFans. Se trataría de una de las estrategias del empresario para independizarse y generar ganancias por fuera de los anunciantes.

Una de las políticas recientes en esta línea es la membresía mensual de 8 dólares para las personas con cuentas verificadas y aquellas que deseen certificar la autenticidad de su perfil. Sin embargo, respecto a la herramienta que Musk planea sacar en pocas semanas, el propio equipo de la red social anticipó que podría implicar un "alto riesgo" en la comunidad.

La novedad fue dada a conocer a través del diario The Washington Post, que afirma haber mantenido conversaciones con miembros de la empresa por correos electrónicos. En este ida y vuelta, los empleados advierten "riesgos relacionados con el contenido protegido por derechos de autor, los problemas de confianza del creador/usuario y el cumplimiento legal". Además, explican que debido a esos problemas, la función sería sometida a una breve revisión interna sobre antes de lanzarse.

No fue el empresario el que ideó la propuesta de permitirle a los usuarios crear contenido exclusivo para cobrarlo a otros y quedarse con una parte de las ganancias. Lo quiso hacer Twitter también, sin éxito, hace un más de un año atrás. Pero, aparentemente, Elon Musk tendría como objetivo sacarlo cuanto antes posible. De esta forma, los equipos de revisión de esta función trabajan con el cronograma acelerado y aseguran que solo cuentan con tres días para proporcionar comentarios sobre los riesgos potenciales.

La era de Elon Musk en Twitter

La compra de la compañía por 44 mil millones de dólares se formalizó el pasado viernes, día que expiraba el plazo dado por una jueza para archivar la denuncia de Twitter contra Musk, y una de las primeras medidas del magnate consistió en sacar a Twitter de la Bolsa de Nueva York, con lo que ahora la empresa está sujeta a menor nivel de regulación.

La siguiente consistió en anunciar ese mismo viernes un próximo "consejo de moderación de contenidos" que incluirá "diversos puntos de vista". "No habrá decisiones mayores sobre contenidos ni restablecimiento de cuentas (clausuradas)" hasta que este consejo no quede formalmente establecido, aseguraron desde la compañía.



Los críticos al desembarco del magnate en esa red advirtieron sobre el riesgo de una profundización de la desinformación y los discursos del odio. Uno de los primeros que salió a festejar este viernes fue el expresidente Donald Trump, amigo de Musk y tuitero bloqueado tras la toma del Capitolio.

"El pájaro es libre", tuiteó Musk el jueves por la noche en un guiño al icónico logotipo de Twitter, al concluir la compra de la compañía después de meses de incertidumbre y especulación, en un proceso que casi termina en juicio.

Elon Musk comenzó con los despidos masivos en Twitter

A una semana de oficializar la compra de Twitter, Musk ordenó cerrar las oficinas de la compañía en forma temporal luego de comunicarle a sus empleados la puesta en marcha de un plan de despidos masivos, con el fin de realizar “un esfuerzo por poner a la empresa en una trayectoria saludable”, según indicó.

A primeras horas de este viernes, los empleados recibieron un correo electrónico en el que les pidieron no acudir al trabajo. “Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa”, dice el mensaje.

Luego, explica que “en un esfuerzo por poner a Twitter en una trayectoria saludable, vamos a iniciar el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral. La acción es absolutamente necesaria para garantizar el éxito de la compañía”. “A lo largo del día, todos los empleados recibirán un mensaje en el que se les notificará si siguen o no dentro de la empresa”, concluye el mensaje.

Si bien en el mensaje no especifica el alcance de los despidos, The New York Times asegura que serán 3.738 personas, aproximadamente la cantidad con la que la compañía operaba en 2015. Esta cifra representa más de la mitad de los 7.500 empleados, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Los mensajes de los empleados

Aunque las notificaciones comenzaron a llegar este viernes, algunos empleados aseguraron que ya el jueves por la noche dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, indicaron medios locales. Los afectados relataron sus situaciones particulares a través del propio Twitter, con el hashtag #OneTeam.

Uno de ellos, Tony Haile de Nueva York, quien ya se define en la descripción de la red social como "ex Twitter", comunicó en un posteo: "También estoy desvinculado. Es un día extraño. Las personas de ambos lados del 50% no están seguras de estar agradecidas o no. Lo que sé, es lo honrado que me siento de haber pasado tiempo con personas maravillosas".

No obstante, deseó que Twitter tenga éxito. “Quiero que las personas increíbles que quedan tengan la oportunidad de remodelarlo y hacerlo mejor que nunca. A su vez, agregó que ahora “quedan algunas miles de personas disponibles que pueden ser la mitocondria de las empresas en todas partes. Busquemos nuevos hogares para personas increíbles”.



En tanto, la informática Eli Schutze, escribió: "Recibí el correo electrónico. Todavía tengo un trabajo, pero me quedé despierta anoche viendo cómo personas trabajadoras, talentosas y afectuosas se desconectaban una por una y no sabía qué decir".