Cines

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 17.40, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 20.00, 21.30 hs.

BLACK ADAM

Con Dwayne Johnson y Sarah Shahi. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.45, 19.30, 22.15* hs. Sub: 22.15** hs. (*Cancelada lun 14) (*Solo lun 14)

Hoyts: Cas: 13.30, 16.20, 19.15, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.20, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.45, 19.35, 22.15 hs. Sub: 14.25, 17.10, 19.55, 22.35 hs.

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Hoyts: Cas: 14.10 hs.

EL ASCENSOR DEL DIABLO

Con Yu Duong y Thi Kieu Trinh Nguyen. Dir: Peter Mourougaya. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

ENNIO, EL MAESTRO

Documental. Dir: Giuseppe Tornatore. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

EXTRANJERO

Documental. Dir: Alfonso Gastiaburo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Jue 17 y sáb 26, a las 20.30 hs.

HAPPY TOGETHER

Con Leslie Cheung y Tony Leung Chiu-Wai. Dir: Wong Kar-Wai. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

LA LUZ DEL DIABLO

Con Jacqueline Byers y Colin Salmon. Dir. Daniel Stamm.

Cinépolis: Cas: 20.50, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.50; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.10, 22.45 hs

Showcase: Cas: 15.10, 17.25, 19.40, 22.05 hs.

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

Con Jason Isaacs , Lesley Manville. Dir: Anthony Fabian. ATP

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.30 hs

LILO, LILO COCODRILO

Animación: Con Javier Bardem, Constance Wu. Dir: Will Speck , Josh Gordon. ATP.

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.10, 18.30 hs

Hoyts: Cas: 13.50, 16.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 17.30 hs

Showcase: Cas: 12.05*, 14.30, 17.20, 20.00 hs. (*Solo sáb y dom)

LITTLE JOE, EL NEGOCIO DE LA FELICIDAD

Con Emily Beecham y Kerry Fox. Dir: Jessica Hausner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.20 hs.

ONE PIECE FILM RED

Con Shuuichi Ikeda, Mayumi Tanaka. Dir: Goro Taniguchi.

Cinépolis: Cas: 16.00 hs. Sub: 18.20 hs.

Hoyts. Cas: 20.10 hs.

Showcase: Cas: 16.50, 19.25 hs.

PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE (PRE-ESTRENO)

Con Daniel Kaluuya y Letitia Wright. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.00, 19.15 hs. 4D Sub: 22.30 hs. 3D Cas: 14.30, 17.45, 21.00, 23.10 hs. 2D Cas: 15.00, 16.15, 18.30, 19.00, 19.30, 22.00*, 22.15, 22.45 hs. 2D Sub: 22.00** hs (*Solo lun 14) (**Cancelada lun 14)

Hoyts: XD 3D DBOX Cas: 13.40, 20.30; tras sáb, 01.15 hs. XD 3D DBOX Sub: 17.05 hs. 3D DBOX Cas: 14.10, 17.35; tras sáb, 00.30 hs. 3D DBOX Sub: 21.00 hs. 3D Cas: 14.40, 18.35, 21.30, 22.00; tras sáb, 01.30 hs. 3D Sub: 15.10, 18.05; tras sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 12.45, 13.10, 16.35, 19.10, 19.35, 20.00, 23.00, 23.20 hs. 2D Sub: 16.10, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.50, 15.50, 17.40, 19.00, 21.00, 22.10 hs. Sub: 18.15, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.30*, 12.50*, 15.45, 16.10, 19.05, 22.25 hs. 3D Sub: 19.30, 22.50 hs. 2D Cas: 12.15*, 13.30, 14.20, 15.00, 15.30, 17.50, 18.20, 18.50, 21.10, 21.40, 22.10 hs. 2D Sub: 12.00*, 12.40*, 15.15, 16.00, 17.00, 18.35, 19.20, 20.30, 21.55, 22.40 hs. (*Solo sáb y dom)

SONRÍE

Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 20.45, 23.10 hs

Hoyts: Cas: 17.10 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.05, 19.45, 22.20 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.00 hs

Showcase: Cas: *12.20, 14.40 hs. (*Solo sáb y dom)

TRES HERMANOS

Con Andy Gorostiaga y Emanuel Saenz. Dir: Francisco J. Paparella. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

UN CRIMEN ARGENTINO

Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 22.00 hs.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Ilustrasónico. La banda y el pintor se conjugan armónicamente para producir una impactante performance musical y visual. Hoy, a las 21 hs.

Nick Schinder. El músico y cantante rosarino se presenta en formato solista. Mar 15, a las 21 hs.

Mirna Manassero Trío. En formato acústico, el grupo ofrece un repertorio de música argentina y de otros países de Latinoamérica. Míe 16, a las 21 hs.

Ana y La Otra. Quinteto rosarino que interpreta canciones propias. Jue 17, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario con un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 26, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Estado Mental Vol. 16. Ciclo de Música Urbana con shows en vivo de Straight Flush & Maldito Aerosol y Dj Secio. Jue 17, a las 21 hs.

Orquesta de Carlos Quilici con Cholo Montironi. Tangos clásicos y nuevas obras de Quilici y Montironi con la voz de Juan Iriarte. Vie 18, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las artes 310.

Frankie Walker. El artista presenta su disco “Ser Mejor” junto a invitados y con una feria de emprendedores. Vie 18, a las 19 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Mi amigo invencible. El sexteto inicia el último tramo 2022 de su "Gira de Oro". Jue 25, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Música para Volar. Presenta Cerati Sinfónico a la carta + Extras. Hoy, a las 20 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Parque Independencia.

Tini. Luego de dos años ausente a causa de la pandemia, Tini regresa a Rosario para poner fin a esta larga espera. Hoy, a las 21 hs.

GALPÓN 11

Estevéz Boero 980.

Golden Boyz. La banda presenta su disco "Tesoros en la Tundra". Vie 18, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Roque Narvaja. El destacado músico presenta su último trabajo. Vie 18, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Bardero$. Vuelve a Rosario una de las bandas referentes de la Música Urbana Argentina. Vie 18, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Gay Gay Guys + Salaón y La Místika. Doble presentación el marco del ciclo Mucha Data. Mié 16, a las 21 hs.

Teatro

ASTENGO

Mitre 754.

Les Luthiers presenta su nueva obra Más tropiezos de Mastropiero. Vie 18 y sáb 19, a las 21 hs. Dom 20, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

El oficial Gordillo. El humorista Miguel Martín presenta su nuevo show "Gordillo Amigo, de lo ajeno". Hoy, a las 21 hs.

Be, una fantasía urbana. En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Vie 18, a las 21 hs.

Super Dady. Unpersonal de Dady Brieva. Dom 20, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Proyecto vestuarios. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Vestuario de Hombres: Vie 18 y 25, a las 21.30 hs. Vestuario de Mujeres: Sáb 19 y 26, a las 21.30 hs.

Jazz Dance Night. Show coreográfico de alumnos de danza jazz. Hoy, a las 20 hs. Dom 4 y 18 de dic, a las 20 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Trastorno. Versión libre sobre la obra "El pasado" de Florencio Sánchez. Dir: Hugo Cardozo. Vie 18 y sáb 19, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Noche Salvaje. 5ª edición del Festival Internacional Argentino de Burlesque con la participación de una gran variedad de artistas internacionales. Sáb 19 y dom 20, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La muerte del deseo. Unipersonal. Obra de teatro físico y danza. Vie 18, a las 21 hs.

NICASIO OROÑO

San Lorenzo 1055.

Afterglow. Obra de de S. Asher Gelman sobre tres hombres al desnudo en un acto sexual. Dir: Diego Ramos. Vie 18, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Anne de los Tejados Verdes. Adaptación de la obra musical dirigida por Federico Piazza. Hoy, a las 19 hs.

La número 19. Obra escrita y dirigida por Gustavo Medaglia, con Emilia Sánchez, Jorgelina Farioli y Javier Fernández. Mar 15, a las 20.30 hs.