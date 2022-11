El argentino Paulo Dybala, quien hoy volvió a jugar para Roma después de un mes, deseó que los hinchas italianos apoyen al seleccionado argentino en Qatar 2022.



"Sé que es difícil para Italia (ausente en Qatar por segundo Mundial consecutivo) pero entiendo que hay mucho cariño y espero que nos apoyen", expresó el cordobés en declaraciones a la cadena italiana DAZN luego del partido contra Torino (1-1) que marcó su regreso a las canchas luego de la lesión muscular.



Dybala arrancó en el banco de suplentes pero entró para jugar los últimos 22 minutos y fue importante para el equipo de José Mourinho que perdía desde los 10 del segundo tiempo.



"El cariño de la gente fue increíble desde el primer día. Tenía muchas ganas de jugar hoy y trabajé mucho para conseguirlo. Me hubiera gustado entrar antes pero no pude. El entrenador me dijo que me necesitaba a pesar de estar convocado para el Mundial", agregó la "Joya".



El cordobés acortó los tiempos de recuperación de la lesión sufrida el 9 de octubre y pudo ser incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva de 26 futbolistas de la Argentina.



"Intento dar lo mejor de mí para el equipo pero también para lo que viene. Por eso, traté de apretar los tiempos lo más posible", remarcó el ex Instituto.



Dybala luego también fue elogiado por Mourinho en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el estadio Olímpico de Roma.



"En los últimos 20 minutos me parece que creamos más (situaciones) que en los últimos partidos. Cuando un jugador como Paulo no juega, es muy difícil para nosotros. ¿Cuántos puntos más tendríamos si hubiéramos tenido a Dybala en las últimas seis fechas?", se preguntó Mourinho, quien fue expulsado por insultar al árbitro, minutos antes del empate agónico de Roma.